Deportivo A Coruña - Elche CF to spotkanie w 1. kolejce nowego sezonu La Liga. W podstawowym składzie gospodarzy znalazł się Bright Ede, młodzieżowy reprezentant Polski.

Mikołaj Barbanell/ Alamy Na zdjęciu: Bright Ede

Deportivo A Coruña – Elche CF: wyjściowe jedenastki

Czy Bright Ede stoi przed świetlaną przyszłością? Młodzieżowy reprezentant Polski dzisiaj zadebiutuje w jednej z najlepszych lig świata. 19-latek, który w lecie zamienił Motor Lublin na Deportivo A Coruña, znalazł się w podstawowym składzie na mecz z Elche CF.

Os Branquiazuis to beniaminek tego sezonu La Liga – ekipa z Riazor wraca na krajowy szczyt po ośmiu latach przerwy. Jak zespół z Galicji spisze się w premierowej kolejce? Oczy kibiców Dépor, a także polskich fanów są zwrócone na Ede, który po raz pierwszy zagra o punkty w nowych barwach.

Deportivo A Coruña – Elche CF: oficjalne składy na mecz na Liga

Deportivo A Coruña: Leo Roman – Quagliata, Ede, Noubi, Navarro – Asp Jensen, Amatucci, Soriano, Altimira – Nsongo, Aubameyang

Elche CF: Dituro – Valera, Chust, Affengruber, Buba Sangare – Aguado, Redondo Solari, Villar – Houary, Nino, Neto