Polak debiutuje w La Liga! Znamy składy na mecz

20:13, 17. sierpnia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Deportivo A Coruña - Elche CF to spotkanie w 1. kolejce nowego sezonu La Liga. W podstawowym składzie gospodarzy znalazł się Bright Ede, młodzieżowy reprezentant Polski.

Bright Ede
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Mikołaj Barbanell/ Alamy Na zdjęciu: Bright Ede

Deportivo A Coruña – Elche CF: wyjściowe jedenastki

Czy Bright Ede stoi przed świetlaną przyszłością? Młodzieżowy reprezentant Polski dzisiaj zadebiutuje w jednej z najlepszych lig świata. 19-latek, który w lecie zamienił Motor Lublin na Deportivo A Coruña, znalazł się w podstawowym składzie na mecz z Elche CF.

Os Branquiazuis to beniaminek tego sezonu La Liga – ekipa z Riazor wraca na krajowy szczyt po ośmiu latach przerwy. Jak zespół z Galicji spisze się w premierowej kolejce? Oczy kibiców Dépor, a także polskich fanów są zwrócone na Ede, który po raz pierwszy zagra o punkty w nowych barwach.

Deportivo A Coruña – Elche CF: oficjalne składy na mecz na Liga

Deportivo A Coruña: Leo Roman – Quagliata, Ede, Noubi, Navarro – Asp Jensen, Amatucci, Soriano, Altimira – Nsongo, Aubameyang

Elche CF: Dituro – Valera, Chust, Affengruber, Buba Sangare – Aguado, Redondo Solari, Villar – Houary, Nino, Neto

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