AC Milan pokrzyżuje plany Romie? Rywalizują o portugalski talent

09:40, 17. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

Rodrigo Mora od dawna jest łączony z przejściem do Romy. Jak dowiedział się Ekrem Konur, chrapkę na sprowadzenie 19-letniego pomocnika ma także AC Milan.

Ruben Amorim
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Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Rodrigo Mora na celowniku Milanu

Rodrigo Mora uchodzi za jeden z największych talentów w lidze portugalskiej. Zgodnie z najnowszymi informacjami medialnymi 19-letni ofensywny pomocnik może opuścić FC Porto podczas obecnego letniego okienka transferowego. Wiele wskazuje na to, że kolejnym przystankiem w jego karierze będzie Serie A. Młody Portugalczyk wzbudza bowiem zainteresowanie czołowych włoskich klubów.

O zakontraktowanie portugalskiej gwiazdki zabiegają dwaj tamtejsi giganci. AS Roma od dawna pracuje nad sprowadzeniem Mory, a teraz do gry o jego podpis dołączył również AC Milan – dowiedział się Ekrem Konur. Potentat z Mediolanu zamierza rzucić wyzwanie potędze z Rzymu i powalczyć o pozyskanie perspektywicznego playmakera.

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Rodrigo Mora jest wychowankiem FC Porto. Do pierwszego zespołu został włączony w lipcu 2024 roku i od tego czasu regularnie potwierdza swój talent. W barwach ekipy Smoków rozegrał łącznie 80 spotkań, zdobył 16 bramek oraz zanotował 6 asyst.

Jego kontrakt z portugalskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, dlatego Porto znajduje się w bardzo komfortowej pozycji negocjacyjnej. Wartość rynkowa zawodnika wynosi 50-55 milionów euro.