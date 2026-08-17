Savinho jednak nie dla Tottenhamu? Jest kuszony przez innego giganta

Savinho znajduje się wysoko na liście życzeń Al-Hilal - poinformował Gianluigi Longari. O brazylijskiego skrzydłowego od dawna zabiega także Tottenham Hotspur.

MB Media Solutions / Alamy Na zdjęciu: Savinho

Al-Hilal zainteresowało się Savinho

Savinho podczas obecnego letniego okienka transferowego najprawdopodobniej odejdzie z Manchesteru City. 22-letni skrzydłowy chce spróbować nowego wyzwania, a angielski klub nie będzie stał mu na przeszkodzie. Choć pojawiają się informacje, że Brazylijczyk jest bliski przeprowadzki do Tottenhamu Hotspur, to ostatecznie może obrać zupełnie inny kierunek.

Jak dowiedział się Gianluigi Longari, Savinho jest bowiem wysoko na liście życzeń Al-Hilal. Saudyjski gigant szuka wzmocnienia formacji ofensywnej i dlatego zainteresował się zawodnikiem z Kraju Kawy. Klub z Półwyspu Arabskiego oprócz brazylijskiego gwiazdora obserwuje również Pedro Neto, Victora Osimhena oraz Olliego Watkinsa.

Savio Moreira de Oliveira, znany jako po prostu Savinho, występuje w Manchesterze City od lipca 2024 roku, kiedy przeniósł się na Etihad Stadium za 25 milionów euro z ESTAC Troyes. W swoim piłkarskim CV posiada również Gironę, PSV Eindhoven oraz Atletico Mineiro, którego jest wychowankiem.

Atakujący w poprzednim sezonie rozegrał 36 spotkań, zdobył cztery bramki i zanotował trzy asysty. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2031 roku, a wartość rynkowa zawodnika wynosi 35 milionów euro.