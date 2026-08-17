Wahadłowy był blisko Interu Mediolan. Dołączył do Crystal Palace

Pro Shots / Alamy Na zdjęciu: Anan Khalaili

Oficjalnie: Anan Khalaili wzmocnił Crystal Palace

Crystal Palace poinformowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Anana Khalailiego z Royale Union Saint-Gilloise. 21-letni wahadłowy, po pomyślnym przejściu testów medycznych, związał się z nowym pracodawcą kontraktem ważnym do 30 czerwca 2031 roku. Kwota tej transakcji wyniosła 24,5 miliona euro. Tak więc młody Izraelczyk będzie kontynuował swoją karierę w lidze angielskiej.

Przypomnijmy, że prawy obrońca jakiś czas temu był bliski przeprowadzki do Interu Mediolan, ale nie przeszedł badań. Crystal Palace nie znalazło jednak żadnych poważnych problemów zdrowotnych u zawodnika i zdecydowało się podpisać z nim umowę. – Jestem szczęśliwy, że tutaj trafiłem. To dla mnie ekscytujące i nie mogę się doczekać rozpoczęcia pracy. Premier League to nowe wyzwanie, ale od dawna śledzę te rozgrywki – powiedział piłkarz po parafowaniu kontraktu.

Khalaili występował w lidze belgijskiej od lipca 2024 roku, kiedy przeniósł się do Royale Union Saint-Gilloise za około 6,5 miliona euro z Maccabi Hajfa, którego jest wychowankiem. Prawy defensor może z powodzeniem grać również na boku pomocy oraz skrzydle, co czyni go niezwykle uniwersalnym zawodnikiem. W poprzednim sezonie rozegrał 52 spotkania, zdobył sześć bramek i zanotował sześć asyst. Jego obecna wartość rynkowa wynosi około 25 milionów euro.