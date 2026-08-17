Galatasaray zdecydowało w sprawie przyszłości Victora Osimhena

09:30, 17. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  343

Victor Osimhen najprawdopodobniej zostanie w Galatasaray Stambuł. Jak podaje serwis 343, turecki klub podjął decyzję o zatrzymaniu nigeryjskiego napastnika na dłużej.

Victor Osimhen
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Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Victor Osimhen zostanie w Galatasaray Stambuł

Victor Osimhen jest obiektem wielu plotek podczas obecnego letniego okienka transferowego. 27-letni napastnik był łączony między innymi z Arsenalem, Atletico Madryt oraz Al-Hilal. Wiele wskazuje jednak na to, iż wymienione kluby będą musiały obejść się smakiem. Galatasaray Stambuł nie zamierza bowiem rozstawać się ze swoją największą gwiazdą.

Z najnowszych informacji podanych przez turecki serwis „343” wynika, że mistrzowie Super Lig zdecydowali o zatrzymaniu Osimhena na dłużej. Gigant znad Bosforu nie planuje sprzedawać swojego gwiazdora i odrzuci każdą ofertę. Mimo pojawiających się sprzecznych doniesień wydaje się więc, iż niezwykle skuteczny snajper pozostanie w zespole Lwów.

Nigeryjski atakujący z powodzeniem występuje w Galatasaray od dwóch lat. W poprzednim sezonie rozegrał 33 mecze, zdobył 22 bramki i zanotował 8 asyst. W swojej karierze reprezentował również SSC Napoli, VfL Wolfsburg, LOSC Lille oraz Royal Charleroi. Największym sukcesem napastnika pozostaje mistrzostwo Włoch wywalczone w kampanii 2022/2023. Jego umowa z tureckim klubem obowiązuje do 2029 roku.

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