West Ham dokonał najdroższego zakupu w historii Championship

Arne Engels zamienił Celtic Glasgow na West Ham United. Angielski klub zapłacił za niego prawie 26 milionów euro i tym samym dokonał najdroższego transferu w historii Championship.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Nuno Espirito Santo - trener West Hamu United

Oficjalnie: Arne Engels podpisał kontrakt z West Hamem United

West Ham United poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Arne Engelsa z Celticu Glasgow. 22-letni pomocnik, po pomyślnym przejściu testów medycznych, związał się z nowym pracodawcą kontraktem ważnym do 30 czerwca 2031 roku.

Kwota transakcji wyniosła prawie 26 milionów euro, co oznacza, że Młoty dokonały najdroższego zakupu w historii Championship. – Wspaniale jest tutaj być. Jestem zachwycony i nie mogę się doczekać rozpoczęcia pracy. To bardzo ciekawy projekt, a naszym wielkim celem będzie powrót do Premier League. Chcę pomóc drużynie w jego realizacji i czekam już na spotkanie z kibicami na London Stadium – powiedział nowy gwiazdor drużyny The Hammers.

Czterokrotny reprezentant Belgii występował w szkockiej ekstraklasie od sierpnia 2024 roku, kiedy przeniósł się do Celticu z Augsburga za 13 milionów euro. Wcześniej reprezentował również Club Brugge oraz KAA Gent. Arne Engels w poprzedniej kampanii rozegrał 46 spotkań, zdobył siedem bramek i zanotował osiem asyst. Według serwisu „Transfermarkt” jego obecna wartość rynkowa wynosi około 20 milionów euro.