Wisła Kraków i Cracovia w grze o skrzydłowego z Ekstraklasy

Pogoń Szczecin nie wyklucza rozstania z Madsem Aggerem, który w tym sezonie ma problemy z grą. Portal pogonsportnet.pl ujawnia, że skrzydłowym interesuje się wiele klubów, w tym Wisła Kraków oraz Cracovia.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mads Agger

Agger wzbudza zainteresowanie. Chcą go kluby z Krakowa

Pogoń Szczecin podczas zimowego okienka pozyskała Madsa Aggera, który nie odnalazł się zbyt dobrze w nowej drużynie. W rundzie wiosennej wystąpił dwanaście razy i cieszył się z jednego gola. Skrzydłowy ewidentnie nie znajduje się teraz w planach trenera Oscara Garcii, który tylko raz posłał go na boisko w sezonie 2026/2027. Duńczyk rozegrał około 30 minut w spotkaniu z Legią Warszawa, a w dwóch kolejnych nawet nie znalazł się w kadrze meczowej.

Choć kontrakt Aggera jest ważny do 2029 roku, Pogoń jest skłonna pożegnać go jeszcze tego lata. Portal pogonsportnet.pl twierdzi, że zainteresowanie skrzydłowym jest spore. Może on nawet znaleźć zatrudnienie w Polsce, bowiem na radarach mają go ekipy z Krakowa – Wisła oraz Cracovia.

Agger ściąga na siebie zainteresowanie również z zagranicy – mowa tu o kierunkach belgijskim oraz duńskim. Na dzisiaj trudno przewidzieć, jak zakończy się ta saga i gdzie będzie występował 26-latek. Nie można też wykluczyć, że finalnie pozostanie w Szczecinie i będzie walczył o względy Garcii.

W rzeczywistości Cracovia może faktycznie interesować się tym ruchem – pracuje nad transferami napastnika oraz skrzydłowego. Niewiele wskazuje na to, by miał natomiast zasilić Wisłę Kraków, która ściągnęła już w tym okienku jednego skrzydłowego i bliżej jej do wzmocnienia drugiej linii.