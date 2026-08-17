Borussia finalizuje duży transfer. Wyłoży na stół ponad 20 mln euro

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Joey Veerman przechodzi do Borussii Dortmund

Borussia Dortmund jest bardzo aktywna podczas obecnego letniego okienka transferowego. Przypomnijmy, że do drużyny BVB przeprowadzili się już Konstantinos Karetsas, Joane Gadou, Kaua Prates oraz Justin Lerma. Lada moment niemiecki klub jeszcze bardziej wzmocni swój skład, ponieważ na ostatniej prostej znajduje się kolejny transfer. Tym razem chodzi o doświadczonego pomocnika.

Z najnowszych informacji podanych przez Fabrizio Romano wynika bowiem, że o krok od przeprowadzki na Signal Iduna Park jest Joey Veerman. Borussia Dortmund osiągnęła już pełne porozumienie z PSV Eindhoven w sprawie pozyskania 27-letniego pomocnika.

16-krotny reprezentant Holandii będzie kosztował 21,5 miliona euro i podpisze pięcioletni kontrakt. Oprócz niego do ekipy Die Borussen niedługo ma dołączyć także Giannis Konstantelias.

Joey Veerman z powodzeniem występował w barwach wspomnianego wyżej PSV od stycznia 2022 roku, kiedy przeniósł się na Philips Stadion za sześć milionów euro z SC Heerenveen. Wcześniej grał jeszcze w FC Volendam, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Holenderski pomocnik w poprzednim sezonie rozegrał 41 meczów, zdobył 8 bramek i zaliczył 15 asyst.