Bednarek kontuzjowany. Wiadomo, ile potrwa przerwa Polaka

12:55, 4. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Meczyki.pl

Jan Bednarek doznał kontuzji w meczu o Superpuchar Portugalii. FC Porto poinformowało, że obrońca naciągnął więzadło poboczne w prawym kolanie. Według serwisu Meczyki.pl nie jest to poważny uraz. Obrońca powinien być gotowy na następny mecz.

Jan Bednarek
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Brazil Photo Press/ Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek

Skończyło się na strachu. Bednarek będzie gotowy na następny mecz Porto

FC Porto ma za sobą pierwszy oficjalny mecz w sezonie 2026/2027. W miniony weekend rywalizowali o Superpuchar Portugalii w spotkaniu z drugoligowym klubem Torreense. Podopieczni Francesco Farioliego wygrali (1:0), ale zwycięstwo okupili kontuzją Jana Bednarka.

Reprezentant Polski zszedł z boiska od razu po zakończeniu pierwszej połowy i resztę spotkania oglądał z ławki rezerwowych. FC Porto było wściekłe, że ich kluczowy piłkarz nabawił się urazu. Uważają, że wszystkiemu winna była murawa na stadionie w Coimbrze. Niewykluczone, że mistrzowie Portugalii będą domagać się odszkodowania za kontuzję swojego zawodnika.

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W międzyczasie serwis Meczyki.pl przekazał nowe informacje ws. stanu zdrowia Jana Bednarka. Okazuje się, że uraz nie jest poważny. Diagnoza sugeruje, że doszło do naciągnięcia więzadła pobocznego w prawym kolanie. Już w czwartek Polak powinien wrócić do normalnych treningów. Co więcej, powinien być gotowy na niedzielny mecz w lidze z FC Alverca.

Bednarek trafił do Porto latem tamtego roku. Jest jednym z trzech polskich piłkarzy, którzy stanowią o sile portugalskiego giganta. Razem z nim w drużynie grają Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. Były gracz m.in. Southampton ma na swoim koncie łącznie 50 meczów w klubie, w których strzelił 4 bramki.

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