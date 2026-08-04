Tego transferu mało kto się spodziewał. Raków znalazł napastnika w Anglii

Raków Częstochowa dopina kolejny transfer. Do zespołu Medalików ma dołączyć Ali Al-Hamadi. Reprezentant Iraku ma trafić do ekipy z Częstochowy na zasadzie wypożyczenia.

fot. Tomasz Karczewski / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Reprezentant Iraku blisko Rakowa. Tomasz Włodarczyk ujawnił szczegóły

Raków Częstochowa nie zwalnia tempa na rynku transferowym i finalizuje kolejne wzmocnienie ofensywy. Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, nowym zawodnikiem Medalików zostanie Ali Al-Hamadi.

24-latek ma zostać wypożyczony do klubu z PKO BP Ekstraklasy z Ipswich Town. To ruch, który pokazuje ambicje Rakowa. Klub sięga po zawodnika z doświadczeniem na najwyższym poziomie angielskiej piłki oraz występami w reprezentacji Iraku.

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Al-Hamadi ma na koncie 23 mecze w drużynie narodowej i pięć zdobytych bramek. Jedno z jego trafień miało szczególne znaczenie, ponieważ pomogło Irakowi w walce o awans na mistrzostwa świata. Sam mundial również był dla niego wyjątkowym wydarzeniem, bo napastnik wystąpił we wszystkich trzech spotkaniach fazy grupowej.

Irakijczyk w 2024 roku trafił do Ipswich Town i zapisał się w historii klubu jako pierwszy zawodnik z Iraku, który zagrał w Premier League. W angielskiej elicie zaliczył 11 występów, a później zdobywał doświadczenie podczas wypożyczeń w Stoke City oraz Luton Town.

Transfer reprezentanta Iraku ma być kolejnym elementem ofensywnej przebudowy Medalików. Po wcześniejszych ruchach kadrowych Raków ponownie sięga po zawodnika z zagranicznym doświadczeniem, który może zwiększyć rywalizację w ataku.