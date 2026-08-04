Jednak nie Messi, a Lewandowski. Wielka gwiazda łączona z Chicago Fire

08:25, 4. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Mundo Deportivo

Kevin De Bruyne na pewno nie trafi do Interu Miami. Przez moment media łączyły go z klubem z Florydy, ale szybko zdementowano te informacje. Mundo Deportivo ujawnia, że Belg jest w kręgu zainteresowań Chicago Fire, w którym gra Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Kevin De Bruyne łączony z Chicago Fire

Chicago Fire po dwóch porażkach z rzędu wróciło na odpowiednie tory. W miniony weekend pokonali przed własną publicznością Charlotte FC (2:1). Do zwycięstwa poprowadził ich Robert Lewandowski, który strzelił obie bramki. W nagrodę został wybrany najlepszym piłkarzem 19. kolejki MLS. Ponadto znalazł się w jedenastce kolejki m.in. obok Luisa Suareza.

Niewykluczone, że niebawem Chicago ściągnie posiłki dla Lewandowskiego, aby jeszcze bardziej wzmocnić zespół. Mundo Deportivo informuje, że w grę wchodzi transfer Kevina De Bruyne. Nie jest to pierwszy raz, gdy pomocnik jest łączony z grą w Stanach. W przeszłości było głośno o jego przeprowadzce do San Diego FC, ale ostatecznie wybrał Napoli.

Co ciekawe, w ostatnich dniach De Bruyne był przymierzany do Interu Miami, gdzie gra Leo Messi. Hiszpańska prasa zdementowała plotki o dołączeniu do zespołu z Florydy. Oprócz Chicago Fire w kontekście byłego gracza Man City wymienia się jeszcze wspomniane San Diego.

Ostatni sezon 35-latka nie należał do zbyt udanych. Po transferze do Napoli szybko doznał kontuzji, która wykluczyła go z gry na kilka miesięcy. W efekcie uzbierał tylko 21 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 5 bramek i zaliczył 4 asysty. Wciąż ma ważny kontrakt z włoskim klubem, więc jeśli ktoś myśli o jego transferze, musi zapłacić kwotę, jakiej oczekiwać będą Neapolitańczycy.

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