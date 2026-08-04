Ter Stegen rozpoczyna nowy rozdział. Tak pożegnał go De Jong

Marc-Andre ter Stegen oficjalnie został piłkarzem Ajaksu. Po potwierdzeniu wypożyczenia z Barcelony niemiecki bramkarz otrzymał wyjątkową wiadomość od Frenkiego de Jonga, który nie ukrywał radości z transferu swojego wieloletniego kolegi z zespołu.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Frenkie de Jong

De Jong z wiadomością do Ter Stegena

Ajax potwierdził wypożyczenie Marca-Andre ter Stegena z Barcelony do czerwca 2027 roku. Według źródła holenderski klub pokryje od 10 do 15 procent wynagrodzenia bramkarza, natomiast pozostałą część pensji nadal będzie wypłacać Barcelona.

Krótko po ogłoszeniu transferu Frenkie de Jong wystąpił w materiale opublikowanym przez Ajax i zwrócił się bezpośrednio do Niemca. – Cześć Marc, gratuluję transferu. Powiedziałem ci to już osobiście, ale jeszcze raz chcę powiedzieć, że bardzo się cieszę, iż dołączasz do Ajaksu. Myślę, że wszyscy w klubie również są z tego powodu szczęśliwi. Trafia tam świetny piłkarz i wspaniały człowiek. Kibice, ludzie i cały klub są wyjątkowi. Będę ci kibicował, a jeśli będziesz czegokolwiek potrzebował, zawsze możesz do mnie zadzwonić – powiedział reprezentant Holandii.

Ter Stegen podziękował za te słowa i przyznał, że dodały mu one pewności siebie przed rozpoczęciem nowego etapu kariery. – Dobrze wiedzieć, że trafiam w dobre ręce. Znając jego szczerość i bezpośredniość, daje mi to dużo spokoju – stwierdził niemiecki bramkarz.

Dla Ter Stegena wypożyczenie do Ajaksu ma być szansą na odbudowanie formy po dwóch trudnych sezonach naznaczonych problemami zdrowotnymi. W poprzednich rozgrywkach, podczas wypożyczenia do Girony, rozegrał tylko dwa mecze, zanim doznał kontuzji lewego uda, która wykluczyła go z gry do końca sezonu. W Amsterdamie ponownie będzie współpracował z trenerem Michelem i liczy na regularne występy.