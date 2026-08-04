Donnarumma dostanie konkurencję? Man City rozpoczęło rozmowy w sprawie transferu

Man City rozpoczął ofensywę po Geronimo Rulliego. Przedstawiciel ligi angielskiej złożył oficjalną ofertę za bramkarza Olympique Marsylia, który jest otwarty na zmianę klubu.

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Manchester City zaskakuje na rynku. Ruszył po bramkarza

Man City chce wzmocnić rywalizację między słupkami i wykonał pierwszy formalny krok w kierunku pozyskania Geronimo Rulliego. Jak poinformował Fabrizio Romano na X, angielski klub przedstawił Marsylii oficjalną propozycję transferu argentyńskiego golkipera.

Wcześniej pojawiały się informacje z Francji, według których klub z Etihad Stadium miało zaoferować za 34-latka mniej więcej dwa miliony euro. Tym razem jednak znany dziennikarz potwierdził, że dopiero teraz doszło do złożenia pierwszej formalnej oferty. Szczegółów finansowych nie ujawniono. Niemniej oba kluby prowadzą już rozmowy dotyczące potencjalnego porozumienia.

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Rulli miałby na Etihad Stadium pełnić określoną rolę. Według ostatnich wieści bramkarz jest zainteresowany transferem do Manchesteru City. Chociaż doskonale zdaje sobie sprawę, że nie byłby pierwszym wyborem Enzo Mareski. Argentyńczyk miałby być zmiennikiem Gianluigiego Donnarummy, który ma zabezpieczyć pozycję numer jeden w zespole.

🚨🩵 Manchester City have sent first official bid today to Olympique Marseille for Geronimo Rulli.



Negotiations underway between clubs.



Exclusive story, confirmed. 🇦🇷 pic.twitter.com/Y3p8hvhoXM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2026

Dla ekipy z Premier League doświadczenie Rulliego może być bardzo cennym atutem. Argentyńczyk ma za sobą występy w czołowych ligach Europy, a także sukcesy na arenie międzynarodowej Na ten moment rozmowy między stronami trwają. Kolejne dni mogą być kluczowe, ponieważ angielski gigant chce szybko dopiąć ruch i zapewnić sobie wartościowego zawodnika do rywalizacji w szerokiej kadrze.