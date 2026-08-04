Ter Stegen ma nowy klub! Barcelona ogłosiła odejście

FC Barcelona ogłosiła, że Marc-Andre ter Stegen odchodzi z klubu. W przyszłym sezonie będzie bronił barw Ajaksu Amsterdam w ramach wypożyczenia. Z Dumą Katalonii był związany od 2014 roku.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre Ter Stegen

Ter Stegen oficjalnie został nowym bramkarzem Ajaksu

Marc-Andre ter Stegen w przyszłym sezonie nie będzie związany z FC Barceloną. Tak jak można było się spodziewać, bramkarz został wypożyczony. Najbliższą kampanię spędzi poza Hiszpanią, ponieważ podpisał roczny kontrakt z Ajaksem Amsterdam. Co ciekawe, zagra tam pod wodzą Michela, czyli byłego trenera Girony, gdzie był wypożyczony w rundzie wiosennej minionego sezonu.

Saga transferowa dot. Ter Stegena i Ajaksu ciągnęła się od kilku dobrych tygodni. Już w trakcie mundialu część mediów ogłaszała, że reprezentant Niemiec dogadał się z klubem z Amsterdamu. Oficjalne ogłoszenie nastąpiło dopiero we wtorek (4 sierpnia).

Ter Stegen był związany z FC Barcelona nieprzerwanie od lipca 2014 do stycznia 2026 roku. Łącznie rozegrał w klubie ponad 400 meczów, w których 176 razy zachował czyste konto. Na swoim koncie ma triumf w Lidze Mistrzów oraz siedem mistrzostw Hiszpanii. Do stolicy Katalonii przeniósł się z macierzystego klubu – Borussii Moenchengladbach.

Problemy 34-latka rozpoczęły się na początku sezonu 2024/2025, gdy doznał kontuzji. Barcelona ściągnęła awaryjnie Wojciecha Szczęsnego, a następnie Joana Garcię. Obaj cieszyli się większym zaufaniem Hansiego Flicka, przez co Ter Stegen spadł w hierarchii bramkarzy. W nowym klubie powinien być niekwestionowanym numerem jeden.