PKO BP Ekstraklasa wybrała bohaterów drugiej kolejki sezonu 2026/2027. Wśród wyróżnionych nie zabrakło zawodników, którzy w kluczowych momentach przesądzali o losach spotkań.

fot. Grzegorz Wajda/ SOPA Images/ Alamy Na zdjęciu: Jordi Sanchez

Oni byli bezkonkurencyjni. Ekstraklasa właśnie to potwierdziła

PKO BP Ekstraklasa na starcie daje duże emocje. Druga seria gier przyniosła wiele zwrotów akcji, a teraz przyszedł czas na podsumowanie indywidualnych popisów. Jak poinformował serwis Ekstraklasa.org, wybrano jedenastu zawodników, którzy najbardziej zapisali się w pamięci podczas ostatnich ligowych zmagań.

Między słupkami znalazł się Rafał Leszczyński z Wisły Płock. Bramkarz Nafciarzy zachował czyste konto w domowym meczu z Widzewem Łódź, zatrzymując trzy celne uderzenia rywali. Tymczasem linię defensywną stworzyli: Ruben Vinagre z Legii Warszawa, Przemysław Wiśniewski z Widzewa Łódź oraz Leo Borges z Pogoni Szczecin. Portugalczyk przypieczętował odwrócenie losów spotkania z Zagłębiem Lubin, zdobywając bramkę na 2:1, Wiśniewski był filarem obrony Łodzian w bezbramkowym starciu z Wisłą, a Borges otworzył wynik wygranego przez Portowców meczu z Cracovią.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

W pomocy znalazło się kilku zawodników, którzy mieli bezpośredni wpływ na wyniki swoich drużyn. Piotr Samiec-Talar zapewnił Śląskowi Wrocław zwycięstwo nad Rakowem Częstochowa (2:1), zdobywając bramkę w 90. minucie. Paul Mukairu zanotował gola i asystę dla Pogoni, a Bartosz Nowak zamknął zwycięstwo GieKSy Katowice nad Radomiakiem Radom (3:1).

Do jedenastki kolejki trafili również Hugo Vallejo z Piasta Gliwice oraz ofensywne trio: Ilja Szkurin, Łukasz Zjawiński i Jordi Sanchez. Napastnik ekipy z Katowic miał udział przy dwóch trafieniach swojej drużyny, a Hiszpan po raz kolejny zachwycił kibiców Białej, kompletując dublet przeciwko Piastowi Gliwice.

Jordi Sanchez szczególnie mocno zaznaczył swoją obecność na początku sezonu. Mimo porażki Wisły (3:4) w Gliwicach, jego dwa gole pozwoliły mu drugi raz z rzędu znaleźć się w najlepszej jedenastce kolejki. Zawodnik z trzema trafieniami został także liderem klasyfikacji strzelców PKO BP Ekstraklasy.

Jedenastka 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy według Ekstraklasa.org:

Bramkarz: Rafał Leszczyński (Wisła Płock),

Obrońcy: Ruben Vinagre (Legia Warszawa), Przemysław Wiśniewski (Widzew Łódź), Leo Borges (Pogoń Szczecin),

Pomocnicy: Piotr Samiec-Talar (Śląsk Wrocław), Paul Mukairu (Pogoń Szczecin), Bartosz Nowak (GKS Katowice), Hugo Vallejo (Piast Gliwice),

Napastnicy: Ilja Szkurin (GKS Katowice), Łukasz Zjawiński (Legia Warszawa), Jordi Sanchez (Wisła Kraków).

Najlepsza jedenastka 2. kolejki! 🌟 pic.twitter.com/m7zs4KKJ3b — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) August 4, 2026

Druga kolejka potwierdziła, że w nowym sezonie nie brakuje zawodników gotowych przejąć rolę liderów. Indywidualne błyski sprawiły, że kibice mogli oglądać nie tylko walkę o punkty, ale również wiele wyjątkowych występów.