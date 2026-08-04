Fiorentina naciska na transfer piłkarza Realu. Porozumienie o krok

Fiorentina nie zamierza kończyć letnich wzmocnień. Jak informują włoskie media, klub z Florencji jest coraz bliżej pozyskania Franco Mastantuono, a dyrektor sportowy Fabio Paratici prowadzi intensywne rozmowy w sprawie sprowadzenia młodego piłkarza z Realu Madryt.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real woli wypożyczenie do Włoch

Fiorentina chce pozyskać Franco Mastantuono na zasadzie wypożyczenia bez opcji wykupu, donosi „Calciomercato”. Taki wariant odpowiada również Realowi Madryt, który woli, aby 18-letni Argentyńczyk kontynuował rozwój w Europie, zamiast wracać do River Plate. Przed rokiem Królewscy zapłacili za ofensywnego zawodnika 45 milionów euro i związali się kontraktem obowiązującym do czerwca 2031 roku.

W swoim pierwszym sezonie w barwach Realu Madryt Mastantuono rozegrał 35 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zdobył trzy bramki i zanotował jedną asystę. We Florencji liczą, że regularne występy pozwolą mu zrobić kolejny krok w rozwoju.

Dużym ułatwieniem dla Fiorentiny jest fakt, że zawodnik posiada włoski paszport. Oznacza to, że nie zajmie miejsca przeznaczonego dla piłkarzy spoza Unii Europejskiej. Oba takie miejsca klub wykorzystał już tego lata, sprowadzając brazylijskiego obrońcę Viery’ego oraz iworyjskiego pomocnika Oulaia.

Mastantuono może zostać kolejnym z licznych letnich nabytków Fiorentiny. Do zespołu prowadzonego przez Fabio Grosso dołączyli już Dragusin, Valdepenas, Atta, Alex Jimenez oraz Joao Mario. Jeśli negocjacje zakończą się powodzeniem, Argentyńczyk będzie kolejnym piłkarzem pozyskanym z Realu Madryt. W przeszłości do Fiorentiny z hiszpańskiego klubu trafiali między innymi Predrag Mijatović, Javier Portillo, Alvaro Odriozola oraz Luka Jović.