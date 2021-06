Danny Makkelie został wybrany do sędziowania meczu otwarcia Mistrzostw Europy 2020 pomiędzy Włochami i Turcją. Rywalizacja wystartuje w piątek o godzinie 21:00 na Stadio Olimpico w Rzymie.

Danny Makkelie będzie głównym arbitrem meczu otwarcia Włochy – Turcja

Niespodziewanie sędzią technicznym została kobieta – Stephanie Frappart

Na Euro 2020 grupa A startuje jako pierwsza

Danny Makkelie utrzymuje kontrolę nad meczem

Danny Makkelie jest jednym z najlepszych sędziów w ostatnich latach. UEFA często delegowała Holendra do gwizdania w spotkaniach Ligi Mistrzów, z kolei w ubiegłym roku 38-latek poprowadził finał Ligi Europy. Makkelie miał też przyjemność uczestniczyć w meczach eliminacyjnych do Euro 2020 i trzeba przyznać, że w każdym spotkaniu utrzymywał kontrolę nad zawodnikami oraz nie bał się pokazywać żółtych kartek nawet za drobne przewinienia. Co więcej, tylko w tym sezonie sędziował 42 razy oraz podyktował pięć rzutów karnych.

Asystami Holendra będą Hessel Steegstra oraz Jan de Vries. Natomiast sędzią technicznym będzie Stéphanie Frappart, która jako pierwsza w historii kobiet gwizdała w Champions League.

Mecz otwarcia i terminarz grupy A

Mistrzostwa Europy 2020 rozpoczną się w piątek o godzinie 21:00 od rywalizacji w Rzymie, gdzie Włosi podejmą Turcję. Obie drużyny mają silne składy i to właśnie pomiędzy nimi stoczy się bój o pierwsze miejsce w grupie A.

11 czerwca 2021 (piątek):

21:00 Turcja – Włochy



12 czerwca 2021 (sobota)

15:00 Walia – Szwajcaria



16 czerwca 2021 (środa)

18:00 Turcja – Walia

21:00 Włochy – Szwajcaria



20 czerwca 2021 (niedziela)

18:00 Szwajcaria – Turcja

18:00 Włochy – Walia

