Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Rasmus Hojlund

Watkins na radarze Manchesteru United

Manchester United przygotowuje się na różne scenariusze dotyczące przyszłości Rasmusa Hojlunda. Duński napastnik nie spełnił oczekiwań po transferze z Atalanty i zakończył sezon z zaledwie czterema bramkami w Premier League. Choć sam zawodnik zapewnia, że chce zostać w klubie, spekulacje nie ustają.

Według „The Athletic”, jeśli Hojlund opuści Old Trafford, United rozważy kilka opcji na wzmocnienie ataku. Na liście znajduje się między innymi Ollie Watkins. 29-letni Anglik ma za sobą kolejny udany sezon w barwach Aston Villi – zdobył 16 bramek i zaliczył osiem asyst. W sumie w Premier League strzelił już 75 goli w 184 meczach.

Watkins był już rozważany przez United w 2023 roku, ale wtedy postawiono na młodszego Hojlunda. Teraz temat powrócił, a przedstawiciele klubu mieli nawiązać wstępny kontakt. Watkins ma kontrakt ważny do 2028 roku, a Aston Villa wycenia go na około 60 milionów funtów – kwota, która może być problemem dla klubu z Old Trafford.

W grę wchodził także inny scenariusz. Marcus Rashford, który przebywał na wypożyczeniu w Aston Villi, miał w umowie klauzulę wykupu za 40 milionów funtów. Podczas rozmów rozważano włączenie Watkinsa do ewentualnej transakcji, ale Rashford nie chciał zostać w Birmingham, preferując transfer do Barcelony.

Watkinsem interesował się wcześniej Arsenal, ale nie był gotów spełnić finansowych żądań Aston Villi. Teraz wszystko zależy od tego, czy Hojlund rzeczywiście zostanie na Old Trafford. Jeśli nie, Watkins może stać się głównym celem Czerwonych Diabłów.

