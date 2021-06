Rywalizacja w fazie grupowej Euro 2020 toczy się w sześciu grupach po cztery zespoły. Pewne awansu do 1/8 finału mogą być drużyny, które zajmą w każdej grupie dwa pierwsze miejsca. Do fazy pucharowej można jednak awansować także z trzeciego miejsca. Jakie są tego zasady?

Awans do fazy pucharowej na pewno wywalczą drużyny, które zajmą pierwsze i drugie miejsce w swoich grupach

W 1/8 finału zagrają również cztery najlepsze drużyn, które fazę grupową zakończą na trzecim miejscu w tabeli

Euro 2020. Kto awansuje z trzeciego miejsca?

Obok 12 drużyn, które awans do fazy pucharowej uzyskają z pierwszego i drugiego miejsca w każdej grupie, w 1/8 finału wystąpią również cztery najlepsze drużyny z trzecich miejsc. Przy konstruowaniu rankingu brane są pod uwagę wyniki wszystkich meczów danej drużyny w swojej grupie.

O kolejności w tabeli drużyn z trzecich miejsc decydują kolejno:

punkty bilans bramkowy liczba zdobytych bramek liczba zwycięstw niższa liczba punktów dyscyplinarnych klasyfikacja generalna eliminacji do Euro 2020

Tabela drużyn z trzecich miejsc

Poz. Zespół M Z R P B Pkt 1 Szwajcaria 3 1 1 1 4-5 4 2 Portugalia 2 1 0 1 5-4 3 3 Austria 2 1 0 1 3-3 3 4 Finlandia 2 1 0 1 1-1 3 5 Hiszpania 2 0 2 0 1-1 2 6 Chorwacja 1 0 1 1 1-2 1 M – mecze; Z – zwycięstwa; R – remisy; P – porażki; B – bilans bramkowy; Pkt – punkty

Ile punktów może zagwarantować drużynie z trzeciego miejsca udział w 1/8 finału. Wszystko wskazuje na to, że wystarczą do tego cztery punkty. Podczas Euro 2016 awans do fazy pucharowej wywalczyły dwa zespoły z czterema punktami na koncie i dwie drużyny z trzema punktami.

Czytaj również: Walka o wyjście z grupy. Przed nami trzecia kolejka fazy grupowej Euro 2020. Analiza szans na awans