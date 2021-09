Rywalizacja w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2022 w strefie europejskiej minęła już półmetek. Jak radzą sobie drużyny, które był chwalone podczas Euro 2020? Jak wygląda w poszczególnych grupach sytuacja w walce o awans? Sprawdzamy.

Trwa rywalizacja w eliminacjach do finałów Mistrzostw Świata, które w przyszłym roku rozegrane zostaną w Katarze

Reprezentacja Polski po sześciu spotkaniach zajmuje trzecie miejsce w tabeli grupy I

Kto jest najbliżej awansu na mundial? Kto ma szanse na udział w barażach?

Euro 2020 bez przełożenia na eliminacje MŚ2022?

W trakcie – i tuż po – Euro 2020, reprezentacja Polski była porównywana z zespołami, które pozostawiły po sobie lepsze wrażenie. Pojawiła się narracja, że skoro ekipy z Austrii i Czech potrafiły wywalczyć awans w niełatwych grupach, to i Biało-czerwoni powinni być do tego zdolni. A jeżeli nie, to choć pozostawić po sobie znacznie lepsze wrażenie – jak Szkocja czy Węgry, które postawiły się, odpowiednio, Anglii, Francji i Niemcom.

Od zakończenia mistrzostw Europy nie minęły jeszcze dwa miesiące, a kwalifikacje do nadchodzącego mundialu pokazują, że forma turniejowa nie znalazła przełożenia w walce o awans na najważniejszy turniej na świecie. Każdy ze wspomnianych wyżej zespołów po półmetku kwalifikacji znalazł się w sytuacji nie do pozazdroszczenia.

Czesi, co prawda, wciąż mają szansę na walkę w barażach, ale nie zależą od siebie. O walce o pierwsze miejsce w grupie nie ma chyba sensu wspominać – Belgowie mają przewagę dziewięciu punktów, a niedawne spotkanie, zakończone triumfem podopiecznych Martineza 3:0, dobitnie pokazało różnicę klas. To było jednak do zaakceptowania. Dla Czechów mecz o wszystko odbędzie się 8 października. Wówczas zmierzą się z reprezentacją Walii, która ma tyle samo punktów, ale jeden mecz rozegrany mniej. Tylko zwycięstwo – najlepiej pewne – sprawi, że nasi sąsiedzi będą zależeć od siebie. Jednakże, w pierwszym spotkaniu z Wyspiarzami polegli 0:1.

Dwa ze wspomnianych “punktów odniesienia” z Euro 2020 znalazło się w jednej grupie eliminacyjnej. O ile jeszcze sytuacja Szkocji jest, zadziwiająco wręcz, dobra, o tyle dla Austriaków trwające kwalifikacje są póki co doświadczeniem zawstydzającym. Reprezentacja, która sprawiła bodaj najwięcej problemów Włochom na niedawnym turnieju, przegrała aż trzy z ostatnich czterech meczów. I to w jakim stylu! Wyniki 0:4 z Danią czy 2:5 z Izraelem nie nastrajają pozytywnie, zwłaszcza, że do drugich Szkotów zespół trenera Fody traci aż cztery oczka. To właśnie wyspiarze zadali Austriakom ostatni cios w trakcie wrześniowego zgrupowania, pokonując ich na własnym terenie. Reprezentacja Szkocji też nie może być pewna gry w barażach, bo Izraelczycy tracą do niej zaledwie punkt, a mają już za sobą oba mecze przeciwko liderowi z Danii. Dla Szkotów – podobnie, jak dla Czechów – kluczowe wydaje się nadchodzące spotkanie. 8 października podejmą u siebie Izraelczyków. W pierwszym bezpośrednim pojedynku padł remis 1:1.

Sytuacja Węgrów jest w Polsce powszechnie znana, jako że mierzymy się z nimi w grupie. Zespół trenera Rossiego ma za sobą fatalne wrześniowe zgrupowanie, które delikatnie pudruje skromny triumf nad kiepściutką Andorą. Jedno z objawień Euro 2020 traci do drugiej Albanii dwa punkty i, jak się zapewne spodziewacie, oba zespoły zmierzą się ze sobą już w październiku. Jeżeli Węgrzy liczą na walkę o baraże, triumf u siebie jest dla nich obowiązkiem. Problemy są dwa: kilka dni temu w Albanii gospodarze pokazali swoją wyższość, pokonując Madziarów 1:0, a poza tym, w tym samym czasie, gdy będą walczyć na śmierć i życie, na drugie miejsce w grupie prawdopodobnie wskoczą Biało-czerwoni, których czeka rewanżowe starcie z San Marino. Istnieje prawdopodobieństwo, że Węgrzy “wypiszą się” z walki o awans już po październikowym zgrupowaniu. Poza starciem z Albanią, czeka ich bowiem pojedynek na Wembley.

Ile drużyn wchodzi z grupy eliminacji mistrzostw świata?

Turniej finałowy Mistrzostw Świata w 2022 roku odbędzie się w dniach 21 listopada – 18 grudnia. Wezmą w nich udział 32 drużyny. Dla drużyn z Europy przeznaczonych jest 13 miejsc, o które 55 reprezentacji walczy w eliminacjach. Rywalizacja toczy się w dziesięciu grupach, z których bezpośredni awans do turnieju finałowego wywalczą tylko zwycięzcy.

Drużyny, które zajmą drugie miejsca w swoich grupach uzyskają prawo gry w barażach, które wyłonią pozostałych trzech finalistów. W barażach zagrają również dwie najlepsze drużyny spośród zwycięzców grup Ligi Narodów (w oparciu o klasyfikację Ligi Narodów), które zajęły miejsca poza pierwszą dwójką w swojej grupie eliminacyjnej.

Eliminacje MŚ 2022 – grupa A

W grupie A eliminacji do turnieju finałowego mistrzostw świata w walce o pierwsze miejsce w grupie pozostały tylko dwie drużyny. Po dwóch wrześniowych wygranych (2:1 z Irlandią i 3:0 z Azerbejdżanem) z 13 punktami na koncie prowadzi w niej reprezentacja Portugalii. Dwa punkty mniej zgromadziła do tej pory Serbia. Właśnie między tymi zespołami rozstrzygnie się rywalizacja o dwa pierwsze w miejsca w tabeli, bowiem zajmującego sensacyjnie trzecie miejsce w tabeli Luksemburga (6 punktów) raczej nie należy brać pod uwagę.

Kolejne eliminacyjne spotkania rozegrane zostaną w październiku. Reprezentacja Serbii dwukrotnie wybiegnie na boisko, mierząc się na wyjeździe z Luksemburgiem i u siebie z Azerbejdżanem. Drużyna prowadzona przez Dragan Stojkovicia, aby myśleć o awansie z pierwszego miejsca musi oba spotkania wygrać. W październiku trzy punkty na swoje konto powinna zapisać również reprezentacja Portugalii, która mierzyć się będzie przed własną publicznością z Luksemburgiem.

Niewykluczone, że o tym kto ostatecznie zajmie pierwsze miejsce w grupie A zadecyduje bezpośredni pojedynek Portugalii z Serbią, który rozegrany zostanie w ostatniej kolejce w Lizbonie – 14 listopada.

drużyna mecze bramki punkty 1 Portugalia 5 11:4 13 2 Serbia 5 12:7 11 3 Luksemburg 4 5:8 6 4 Irlandia 5 5:8 2 5 Azerbejdżan 5 3:9 1

9 października:

18:00 Azerbejdżan – Irlandia

20:45 Luksemburg – Serbia



12 października:

20:45 Serbia – Azerbejdżan

20:45 Portugalia – Luksemburg



11 listopada:

18:00 Azerbejdżan – Luksemburg

20:45 Irlandia – Portugalia



14 listopada:

20:45 Luksemburg – Irlandia

20:45 Portugalia – Serbia

Eliminacje MŚ 2022 – grupa B

Sytuacja w walce o awans z grupy B jest bardzo skomplikowana. Co prawda w tabeli z czteropunktową przewagą nad Szwecją prowadzi reprezentacja Hiszpanii, ale drużyna Luisa Enrique ma na koncie rozegrane dwa spotkania więcej. Do rywalizacji w eliminacjach wróci dopiero w listopadzie, kiedy rozegra swoje pozostałe dwa mecze z Grecją (na wyjeździe) i Szwecją (u siebie).

W październiku może natomiast nastąpić zmiana lidera w grupowej tabeli. Szwedzi, których czekają dwa mecze u siebie – z Kosowem i Grecją, zrobią wszystko, aby przed listopadową serią gier eliminacyjnych znajdować się przed Hiszpanami. Jeżeli tak się stanie rywalizacja w ostatnich dwóch kolejkach będzie niezwykle ciekawa, a o pierwszym miejscu może zadecydować mecz na Estadio La Cartuja w Sewilli, gdzie gospodarze podejmować będą Szwedów.

W grze o miejsce w pierwszej dwójce pozostaje również reprezentacja Grecji, która niespodziewanie pozostaje jedyną drużyną w grupie B bez porażki. Dla Greków kluczowe niewątpliwie będą październikowe spotkania, w których zmierzą się między innymi ze Szwecją.

drużyna mecze bramki punkty 1 Hiszpania 6 13:5 13 2 Szwecja 4 7:3 9 3 Grecja 4 5:4 6 4 Kosowo 5 3:9 4 5 Gruzja 5 2:9 1

9 października:

18:00 Szwecja – Kosowo

18:00 Gruzja – Grecja

12 października:

20:45 Kosowo – Gruzja

20:45 Szwecja – Grecja

11 listopada:

18:00 Gruzja – Szwecja

20:45 Grecja – Hiszpania

14 listopada:

20:45 Gruzja – Kosowo

20:45 Hiszpania – Szwecja

Eliminacje MŚ 2022 – grupa C

Reprezentacja Włoch wrześniowej serii gier eliminacyjnych nie może do końca zaliczyć do udanych. W środę drużyna Roberto Manciniego efektownie 5:0 pokonała Litwę, ustanawiając niesamowity rekord 37 kolejnych spotkań bez porażki, ale we wcześniejszych dwóch spotkaniach tylko remisowała z Bułgarią i Szwajcarią. W efekcie nadal musi oglądać się za siebie, choć aktualnie z 14 punktami na koncie prowadzi w tabeli grupy C.

Mistrzom Europy w walce o pierwsze miejsce w grupie może jeszcze zagrozić Szwajcaria, która ma na swoim koncie sześć punktów mniej, ale również dwa spotkania do rozegrania więcej. Swoje straty do włoskiego zespołu będzie mogła zniwelować w październiku, kiedy mierzyć się będzie z Irlandią Północną (u siebie) i Litwą (na wyjeździe). w tym czasie Włosi będą “odpoczywać” i czekać na rozwój wydarzeń. W przypadku dwóch wygranych Szwajcarów, w przedostatniej serii gier dojdzie do pojedynku, którego wynik może zadecydować o tym, która drużyna uzyska bezpośredni awans. 12 listopada na Stadionie Olimpijskim w Rzymie Włosi podejmować będą Helwetów.

drużyna mecze bramki punkty 1 Włochy 6 12:1 14 2 Szwajcaria 4 4:1 8 3 Irlandia Płn. 4 4:3 5 4 Bułgaria 5 3:6 5 5 Litwa 5 1:13 0

9 października:

15:00 Litwa – Bułgaria

20:45 Szwajcaria – Irlandia Północna

12 października:

20:45 Litwa – Szwajcaria

20:45 Bułgaria – Irlandia Płn.

12 listopada:

20:45 Irlandia Płn. – Litwa

20:45 Włochy – Szwajcaria

15 listopada:

20:45 Irlandia Płn. – Włochy

20:45 Szwajcaria – Bułgaria

Eliminacje MŚ 2022 – grupa D

Pięć punktów w trzech meczach zdobyła reprezentacja Francji w trakcie wrześniowej serii spotkań eliminacyjnych. Dzięki ostatniej wygranej z Finlandią umocniła się na prowadzeniu w tabeli grupy D i jest w dość komfortowej sytuacji przed kolejnymi meczami. Co prawda ma na swoim koncie więcej rozegranych spotkań od swoich rywali, ale jej siedmioma punktowa przewaga nad Ukrainą (jeden mecz mniej rozegrany) i Finlandią (dwa mecze mniej rozegrane) wydaje się bezpieczna. Trójkolorowi swój awans z pierwszego miejsca w grupie mogą przypieczętować w kolejnym meczu, w którym 13 listopada zagrają u siebie z Kazachstanem.

Drużyny plasujące się w grupie za zespołem prowadzonym przez Didiera Deschampsa raczej nie myślą o pierwszej lokacie i skupiają się na zapewnieniu sobie gry w barażach. Walka zapowiada się o to niezwykle ciekawie, bowiem między drugą obecnie Ukrainą, a ostatnim Kazachstanem są tylko dwa punkty różnicy. Więcej jasności z tej kwestii będziemy mieć po październikowych spotkaniach, w których czeka nas między innymi pojedynek Finlandii z Ukrainą.

drużyna mecze bramki punkty 1 Francja 6 8:3 12 2 Ukraina 5 6:6 5 3 Finlandia 4 4:5 5 4 Bośnia i Herc. 4 5:6 3 5 Kazachstan 5 5:8 3

9 października:

15:00 Kazachstan – Bośnia i Hercegowina

18:00 Finlandia – Ukraina

12 października:

16:00 Kazachstan – Finlandia

20:45 Ukraina – Bośnia i Hercegowina

13 listopada:

15:00 Bośnia i Hercegowina – Finlandia

20:45 Francja – Kazachstan

16 listopada:

20:45 Finlandia – Francja

20:45 Bośnia i Hercegowina – Ukraina

Eliminacje MŚ 2022 – grupa E

Rywalizacja o pierwsze miejsce w grupie E jest już praktycznie rozstrzygnięta. Z dużą przewagą nad swoimi rywalami fotel lidera zajmuje reprezentacja Belgii, która w sześciu rozegranych spotkaniach odniosła pięć zwycięstw i zanotowała jeden remis. Po wrześniowych spotkaniach ma dziewięć punktów przewagi nad drugimi Czechami i trzecią Walią. Wiele wskazuje na to, że Belgowie, aby zapewnić sobie awans nie będą musieli nawet wybiegać na boisko. Wystarczą im korzystne rezultaty w innych meczach, które rozegrane zostaną w październiku.

Plasujące się za plecami Belgów reprezentacje Czech i Walii z pewnością będą skupione na bezpośredniej walce o drugie miejsce w tabeli. Na chwilę obecną obie drużyny mają na swoim koncie po siedem punktów, ale Czesi rozegrali do tej pory jeden mecz więcej. Już w najbliższej kolejce obie drużyny zmierzą się w bezpośrednim pojedynku, który nie będzie jeszcze decydujący, ale z pewnością może zmienić sytuację w walce o drugą lokatę.

drużyna mecze bramki punkty 1 Belgia 6 21:4 16 2 Czechy 5 8:7 7 3 Walia 4 5:5 7 4 Białoruś 5 6:15 3 5 Estonia 4 6;15 1

8 października:

20:45 Estonia – Białoruś

20:45 Czechy – Walia



11 października:

20:45 Białoruś – Czechy

20:45 Estonia – Walia

13 listopada:

20:45 Walia – Białoruś

20:45 Belgia – Estonia

16 listopada:

20:45 Walia – Belgia

20:45 Czechy – Estonia

Eliminacje MŚ 2022 – grupa F

Reprezentacja Danii we wrześniu potwierdziła, że jej świetna forma z wiosny oraz Euro 2020 nie była dziełem przypadku. Drużyna prowadzona przez Kasper Hjumlanda odniosła kolejne trzy zwycięstwa i z kompletem 18 punktów na koncie pewnie przewodzi tabeli grupy F. Duńczycy mogą pochwalić się nie tylko sześcioma wygranymi, ale także faktem, że nie stracili do tej pory ani jednego gola. Choć do końca rywalizacji pozostały jeszcze cztery kolejki, nic nie wskazuje na to, aby ktokolwiek mógł zagrozić Danii w walce o pierwsze miejsce w tabeli.

Emocji nie powinno natomiast zabraknąć w walce o drugą lokatę. Jeszcze przed wrześniową serią gier za kandydatów do walki o miejsce barażowe uznawane były przede wszystkim reprezentacje Szkocji i Austrii, ale do gry włączył się również Izrael. Po zdobyciu zaledwie trzech punktów w ostatnich trzech spotkaniach w najgorszej sytuacji jest zajmująca obecnie dopiero czwarte miejsce Austria, którą czeka bardzo trudna jesień. Aktualnie na kluczowe w walce o drugie miejsce w grupie F spotkanie wyrasta pojedynek Szkocji i Izraela, który odbędzie się już 9 października.

drużyna mecze bramki punkty 1 Dania 6 22:0 18 2 Szkocja 6 9:5 11 3 Izrael 6 14:11 10 4 Austria 6 9:13 7 5 Wyspy Owcze 6 4:14 4 6 Mołdawia 6 3:18 1

9 października:

18:00 Szkocja – Izrael

20:45 Wyspy Owcze – Austria

20:45 Mołdawia – Dania



12 października:

20:45 Wyspy Owcze – Szkocja

20:45 Izrael – Mołdawia

20:45 Dania – Austria

12 listopada:

18:00 Mołdawia – Szkocja

20:45 Dania – Wyspy Owcze

20:45 Austria – Izrael

15 listopada:

20:45 Izrael – Wyspy Owcze

20:45 Szkocja – Dania

20:45 Austria – Mołdawia

Eliminacje MŚ 2022 – grupa G

Gruap G jest jedną z grup, w których rywalizacja o pierwsze miejsce w grupie jest najbardziej otwarta. Po sześciu rozegranych kolejkach w grze pozostają trzy drużyny – Holandia, Norwegia i Turcja – które dzielą zaledwie dwa punkty. Pomarańczowi wskoczyli na fotel lidera dzięki zdobyciu siedmiu punktów w trzech ostatnich meczach i między innymi efektownej wygranej 6:1 z Turcją. Aby zakończyć rywalizację na pierwszej lokacie czeka ich jednak bardzo daleka droga.

Wyniki każdego następnego meczu będą kluczowe dla sytuacji w tabeli grupy G. Niewykluczone, że o pierwszym miejscu zadecyduje mecz ostatniej serii, w którym Holandia zmierzy się z Norwegią. Pomarańczowi wierzą jednak, że przed tym meczem będą już pewni pierwszego miejsca, bowiem wcześniej przyjdzie im się mierzyć z Łotwą, Gibraltarem i Czarnogórą. Zdobycie kompletu punktów w tych pojedynkach powinno dać Holendrom pierwsze miejsce w grupie.

drużyna mecze bramki punkty 1 Holandia 6 22:6 13 2 Norwegia 6 12:5 13 3 Turcja 6 16:13 11 4 Czarnogóra 6 8:9 8 5 Łotwa 6 7:10 5 6 Gibraltar 6 3:25 0

8 października:

20:45 Gibraltar – Czarnogóra

20:45 Łotwa – Holandia

20:45 Turcja – Norwegia



11 października:

20:45 Łotwa – Turcja

20:45 Norwegia – Czarnogóra

20:45 Holandia – Gibraltar

13 listopada:

18:00 Norwegia – Łotwa

18:00 Turcja – Gibraltar

20:45 Czarnogóra – Holandia

16 listopada:

20:45 Gibraltar – Łotwa

20:45 Czarnogóra – Turcja

20:45 Holandia – Norwegia

Eliminacje MŚ 2022 – grupa H

Po siedem punktów na swoje konto zapisały we wrześniowych meczach eliminacyjnych reprezentacje Chorwacji i Rosji, które z 13 oczkami na koncie prowadzą w tabeli grupy H. To właśnie między tymi drużynami powinna rozstrzygnąć się rywalizacja o pierwsze miejsce. Do kolejnego bezpośredniego ich pojedynku dojdzie dopiero w ostatniej kolejce, dlatego też obie drużyny zrobią wszystko, aby we wcześniejszych trzech spotkaniach sięgnąć po jak największą liczbę punktów. Kto ma większe szanse? Trudno powiedzieć. Obie drużyny mają bowiem podobny kalendarz – obie zmierzą się jeszcze ze Słowacją i Cyprem. Chorwatów czeka również pojedynek z Maltą, podczas gdy Rosjanie zmierzą się ze Słowenią.

Nadziei na zajęcie miejsca barażowego nie tracą Słowacy, choć ich sytuacja nie jest łatwa. Dla naszych południowych sąsiadów kluczowe będą październikowe kolejki, w których zmierzą się z Rosją i Chorwacją.

drużyna mecze bramki punkty 1 Chorwacja 6 8:1 13 2 Rosja 6 10:4 13 3 Słowacja 6 7:6 9 4 Słowenia 6 4:7 7 5 Malta 6 6:11 4 6 Cypr 6 1:8 4

8 października:

20:45 Malta – Słowenia

20:45 Cypr – Chorwacja

20:45 Rosja – Słowacja



11 października:

18:00 Cypr – Malta

20:45 Słowenia – Rosja

20:45 Chorwacja – Słowacja

11 listopada:

18:00 Rosja – Cypr

20:45 Malta – Chorwacja

20:45 Słowacja – Słowenia

14 listopada:

15:00 Malta – Słowacja

15:00 Słowenia – Cypr

15:00 Chorwacja – Rosja

Eliminacje MŚ 2022 – grupa I

Polskich kibiców najbardziej interesuje sytuacja w grupie I, w której rywalizuje reprezentacja Polski. Zdecydowanym faworytem do zajęcia pierwszego miejsca jest oczywiście reprezentacja Anglii, która dopiero w środę straciła swoje pierwsze punkty w eliminacjach. Drużyna prowadzona przez Garetha Southgate’a może również rozdawać karty w walce o drugie miejsce w tabeli. Dobrą wiadomością dla Biało-Czerwonych jest fakt, że oba spotkania z Anglią ma już za sobą, czego nie mogą jeszcze powiedzieć reprzentacje Albanii i Węgier.

Po sześciu rozegranych kolejkach reprezentacja Polski zajmuje trzecie miejsce w tabeli grupy I, tuż za plecami Albanii i jeden punkt przed Węgrami. Drużynę Paulo Sousy obok pojedynków z outsiderami grupy – Andorrą i San Marino, czekają również pojedynki z bezpośrednimi rywalami w walce o drugie miejsce. Nie ma wątpliwości, że kluczowy jest wyjazdowy mecz z Albanią, który reprezentacja Polski rozegra 12 października. Wygrana w tym mecz, o co z pewnością nie będzie łatwo, pozwoli na spokojne przygotowywanie się do listopadowych pojedynków z San Marino i przede wszystkim Węgrami.

drużyna mecze bramki punkty 1 Anglia 6 18:2 16 2 Albania 6 10:6 12 3 Polska 6 19:8 11 4 Węgry 6 12:10 10 5 Andorra 6 4:14 3 6 San Marino 6 1:24 0

9 października:

20:45 Andorra – Anglia

20:45 Węgry – Albania

20:45 Polska – San Marino



12 października:

20:45 San Marino – Andorra

20:45 Albania – Polska

20:45 Anglia – Węgry



12 listopada:

20:45 Andorra – Polska

20:45 Węgry – San Marino

20:45 Anglia – Albania



15 listopada:

20:45 San Marino – Anglia

20:45 Albania – Andorra

20:45 Polska – Węgry

Eliminacje MŚ 2022 – grupa J

Reprezentacja Niemiec zdobyła dziewięć punktów w trzech wrześniowych spotkaniach i umocniła się na prowadzeniu w tabeli grupy J. Nowy selekcjoner niemieckiej kadry Hansi Flick nie mógł lepiej wyobrazić sobie początku pracy z kadrą. Dobra postawa w ostatnich meczach z pewnością doda drużynie pewności siebie przed październikowymi pojedynkach, w których będzie starała się przypieczętować pierwsze miejsce i awans do turnieju finałowego.

O ile sprawa pierwszego miejsca wydaje się rozstrzygnięta, to walka o drugą lokatę zapowiada się niezwykle ciekawie. O grę w barażach walczyć będą Armenia, Rumunia i Macedonia Płn. Biorąc pod uwagę postawę tych zespołów w dotychczasowych spotkaniach, trudno wskazać zdecydowanego faworyta. Więcej jasności powinniśmy mieć po październikowych spotkaniach.

drużyna mecze bramki punkty 1 Niemcy 6 17:2 15 2 Armenia 6 7:9 11 3 Rumunia 6 9:6 10 4 Macedonia Płn. 6 11:6 9 5 Islandia 6 6:14 4 6 Liechtenstein 6 2:15 1

8 października:

20:45 Liechtenstein – Macedonia Płn.

20:45 Islandia – Armenia

20:45 Niemcy – Rumunia

11 października:

20:45 Macedonia Płn. – Niemcy

20:45 Rumunia – Armenia

20:45 Islandia – Liechstenstein

11 listopada:

18:00 Armenia – Macedonia Płn.

20:45 Rumunia – Islandia

20:45 Niemcy – Liechstenstein

14 listopada:

18:00 Liechstenstein – Rumunia

18:00 Armenia – Niemcy

18:00 Macedonia Płn. – Islandia

