Pogoń rozmawia z byłym mistrzem Hiszpanii. Atletico Madryt zapłaciło za niego 10 mln euro! [NASZ NEWS]

PA Images / Alamy Stock Na zdjęciu: Josuha Guilavogui (z lewej)

Pogoń ma się bić o najwyższe cele

Po przejęciu Pogoni Alex Haditaghi wielokrotnie podkreślał, że przeciętniactwo go nie interesuje. Klub ma walczyć o najwyższe cele i zdobyć w końcu pierwsze, upragnione trofeum. Do tego celu potrzebne były wzmocnienia i Duma Pomorza takich dokonuje.



Najpierw klub sprowadził Jose Pozo, potem do Szczecina trafili Mor N’Diaye, a następnie Marian Huja, Paul Mukairu i Musa Juwara. Na tym jednak plany Pogoni się nie kończą. Z informacji goal.pl wynika, że klub zastanawia się nad ściągnięciem piłkarza, który ma „przepotężne” CV.

Debiutował u Didiera Deschampsa

To Josuha Guilavogui, a więc 7-krotny reprezentant Francji (debiutował u Didiera Deschampsa), którego najbardziej znanym klubem w karierze jest Atletico Madryt. Trafił tam z St-Etienne za 10 mln euro przed startem sezonu 2013/2014.



W tym klubie nie zdołał się jednak przebić, dla Atletico rozegrał jeden ligowy mecz i cztery w Pucharze Króla. Niedługo później został z powrotem wypożyczony do St-Etienne, a następnie do Wolfsburga, który najpierw zapłacił za wypożyczenie niemal 7 mln euro, a następnie kupił gracza za dodatkowe 3 mln euro.



Potem 34-letni obecnie Guilavogui grał jeszcze w Girondins Bordeaux, 1. FSV Mainz i Leeds United. Jeśli chodzi o sukcesy to z Atletico Madryt sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii, z Wolfsburgiem po Puchar Niemiec, z St-Etienne Puchar Ligi Francuskiej, a z Leeds awansował do Premier League.

Ponad 200 meczów w Bundeslidze!

Najwięcej meczów rozegrał na poziomie Bundesligi, bo to aż 218 spotkań, 9 goli i 5 asyst. W Ligue 1 to 118 spotkań, 7 bramek i 8 asyst. W Lidze Mistrzów i Lidze Europy to po 16 występów.



To defensywny pomocnik, a właśnie takiego gracza Pogoń pilnie teraz potrzebuje, o czym w programie Nasz News mówił niedawno dyrektor klubu Tan Kesler. Z informacji goal.pl wynika, że Duma Pomorza podjęła rozmowy z tym graczem i wygląda na to, że jego przyjście jest całkiem prawdopodobne.