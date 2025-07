Modrić oficjalnie zaprezentowany w nowym klubie

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Luka Modric

Luka Modrić wzmacnia Milan, Chorwat zagra z numerem 14

AC Milan oficjalnie poinformował o sprowadzeniu Luki Modricia. Chorwat, który niedawno zakończył wieloletnią przygodę z Realem Madryt, podpisał roczny kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2026 roku. Umowa zawiera także opcję przedłużenia o kolejny sezon, czyli do końca czerwca 2027 roku.

Modrić przeszedł dziś w Mediolanie niezbędne testy medyczne, po czym udał się do siedziby klubu, gdzie oficjalnie parafował umowę. 40-letni pomocnik będzie zarabiał 3,5 miliona euro netto za sezon.

Dla Rossonerich to wielkie wzmocnienie w środku pola. Modrić wniesie do drużyny Massimiliano Allegriego ogromne doświadczenie oraz klasę. Klub przywitał go hasłem: „Świątynia włoskiego futbolu ma nowego mistrza”.

Luka Modrić przez 13 lat gry w Realu Madryt zdobył aż 28 trofeów, w tym sześć pucharów Ligi Mistrzów i pięć Klubowych Mistrzostw Świata. Łącznie rozegrał dla Królewskich aż 597 spotkań, strzelając 43 gole. W 2018 roku został nagrodzony Złotą Piłką.

W Milanie Chorwat będzie występował z numerem 14 na koszulce. To już kolejne ważne wzmocnienie środka pola ekipy Allegriego, po niedawnym transferze Samuele Ricciego z Torino.

