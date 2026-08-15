Korona Kielce okazała się lepsza od Widzewa Łódź w spotkaniu zamykającym sobotnią odsłonę rywalizacji w 4. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Oto co po meczu powiedział Jacek Zieliński.

Grzegorz Wajda/ Alamy Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Widzew Łódź – Korona Kielce: Zieliński wskazał bohatera

– Zdawaliśmy sobie z sprawę, że czeka nas mecz na bardzo trudnym terenie. Jednak im dłużej to spotkanie trwało, tym lepiej się ono dla nas układało. Początek w naszym wykonaniu był do zapomnienia – daliśmy się zaskoczyć po stałym fragmencie gry – przyznał Jacek Zieliński na konferencji prasowej po meczu Widzewa Łódź – Korona Kielce.

– Później Morgan Fassbender zdobył dwie piękne bramki. Mogę powiedzieć, że to był nieoczywisty transfer, ale chce pogratulować mu za to, co dzisiaj zrobił. Trochę ten skład nieco bardzie przemeblowany niż zwykle. Staraliśmy się zagrać bardziej ofensywnie. A to, co Morgan wyprawiał z obrońcami, to była klasa światowa – dodał szkoleniowiec zwycięzców.

– W końcówce meczu zrobiło się bardzo nerwowo. Jednak nie o to w tym wychodzi, by wygrywać mecze wtedy, gdy wszystko się układa, tylko wtedy, gdy coś nie działa. Jeden walczył za drugiego i za to chcę oddać szacunek mojej drużynie. Zaprezentowaliśmy się bardzo dobrze jako zespół – stwierdził trener Kielczan.