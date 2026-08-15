Wieczysta zapisała się w historii. Pierwszy taki gol

18:09, 15. sierpnia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Wieczysta Kraków w 4. kolejce PKO BP Ekstraklasy mierzyła się z Piastem Gliwice. W tym spotkaniu padła historyczna dla beniaminka bramka.

Tobias Christensen
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Grzegorz Wajda/ Alamy Na zdjęciu: Tobias Christensen

Piast Gliwice – Wieczysta Kraków: historyczny moment dla beniaminka

Do sobotniej rywalizacji Piast Gliwice przystępował z dorobkiem trzech punktów wywalczonych w trzech starciach. Natomiast Wieczysta Kraków w dwóch spotkaniach nie zapisała na swoim koncie ani jednego oczka.

Jednak to goście jako pierwsi znaleźli drogę do siatki rywali i uczynili to już w 6. minucie pojedynku w Gliwicach. Tobias Christensen wykorzystał nieporozumienie, a właściwie brak zdecydowania na linii Domen Gril – Jakub Czerwiński, wygrał pojedynek główkowy i mógł cieszyć się z trafienia.

Wieczysta, debiutująca na poziomie Ekstraklasy, wyszła na prowadzenie i był to dla niej historyczny moment. W dwóch poprzednich potyczkach ekipa z Krakowa musiała odrabiać straty, natomiast właśnie w zmaganiach z Piastem popisała się premierowym golem w meczu.

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