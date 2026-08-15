Piast Gliwice – Wieczysta Kraków: historyczny moment dla beniaminka
Do sobotniej rywalizacji Piast Gliwice przystępował z dorobkiem trzech punktów wywalczonych w trzech starciach. Natomiast Wieczysta Kraków w dwóch spotkaniach nie zapisała na swoim koncie ani jednego oczka.
Jednak to goście jako pierwsi znaleźli drogę do siatki rywali i uczynili to już w 6. minucie pojedynku w Gliwicach. Tobias Christensen wykorzystał nieporozumienie, a właściwie brak zdecydowania na linii Domen Gril – Jakub Czerwiński, wygrał pojedynek główkowy i mógł cieszyć się z trafienia.
Wieczysta, debiutująca na poziomie Ekstraklasy, wyszła na prowadzenie i był to dla niej historyczny moment. W dwóch poprzednich potyczkach ekipa z Krakowa musiała odrabiać straty, natomiast właśnie w zmaganiach z Piastem popisała się premierowym golem w meczu.