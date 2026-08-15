Klose i Podolski przekonali napastnika. To może być nowa gwiazda Górnika

Górnik Zabrze pozyskał Janisa Antiste z Sassuolo, ale za tym transferem stoją też znane nazwiska. Napastnik w rozmowie z klubowymi mediami zdradził, jak przekonali go Lukas Podolski i Miroslav Klose.

Dpa / Alamy Na zdjęciu: Lukas Podolski

Podolski i Klose pomogli Górnikowi w transferze

Górnik Zabrze sięgnął po Janisa Antiste, który do końca sezonu będzie występował w Polsce na zasadzie wypożyczenia z Sassuolo. Wicemistrz Polski zapewnił sobie również możliwość wykupienia napastnika. Zawodnik przyznał, że przed podjęciem decyzji rozmawiał z władzami klubu oraz Lukasem Podolskim. Ważną rolę odegrała też opinia Miroslava Klose. Były znakomity napastnik zdecydowanie polecił mu przeprowadzkę do Zabrza.

– Dołączyłem do Górnika po rozmowach z władzami, a także Lukasem Podolskim. Ten kierunek polecał mi też Miroslav Klose, który powiedział, że powinienem tam pójść i udowodnić swoją wartość. Po tych rozmowach byłem już przekonany, a w dodatku bardzo podoba mi się projekt – powiedział w rozmowie z oficjalną stroną Górnika.

Antiste miał już okazję poczuć atmosferę panującą na stadionie nowego zespołu. Napastnik oglądał z trybun spotkanie drużyny Michala Gasparika z Ferencvarosem w eliminacjach Ligi Europy. Podkreślał, że duże wrażenie zrobili na nim kibice oraz infrastruktura klubu. Teraz będzie miał okazję zaprezentować swoje możliwości na boiskach PKO Ekstraklasy.

Reprezentant Martyniki opowiedział również o swoim stylu gry. Chce nie tylko kończyć akcje zespołu, ale również aktywnie uczestniczyć w ich konstruowaniu. – Jestem napastnikiem, który lubi grać piłką, schodzić dość głęboko, przejmować piłkę. Oczywiście głównym zadaniem jest zdobywanie bramek i dawanie asyst i to postaram się dać Górnikowi – powiedział zawodnik.

Ostatni sezon Antiste spędził na wypożyczeniu w Rapidzie Wiedeń. W austriackim zespole wystąpił łącznie w 40 spotkaniach. Zdobył w nich pięć bramek oraz zanotował dwie asysty.