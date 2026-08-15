Widzew zaczął, ale został zatrzymany. Dwa gole w cztery minuty

22:15, 15. sierpnia 2026 23:11, 15. sierpnia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Widzew Łódź - Korona Kielce to spotkanie w 4. kolejce PKO BP Ekstraklasy. W trzecim sobotnim meczu padły trzy bramki.

Widzew Łódź - Korona Kielce
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Ruslan Taran/ Alamy Na zdjęciu: Widzew Łódź - Korona Kielce

Widzew Łódź – Korona Kielce: po przerwie bez bramek

Do sobotniego pojedynku Widzew Łódź przystępował po dwóch remisach i jednym zwycięstwie w trzech meczach. Natomiast Korona Kielce w dwóch spotkaniach wywalczyła tylko jeden punkt – podopieczni Jacka Zielińskiego przegrali 0:1 z Jagiellonią Białystok i zremisowali 1:1 z Legią Warszawa.

Już w 8. minucie gospodarze otworzyli wynik rywalizacji. Juljan Shehu przedłużył dośrodkowanie posłane z narożnika boiska, a Steve Kapuadi wbił piłkę do siatki z najbliższej odległości i zaskoczył Xaviera Dziekońskiego.

Kielczanie odpowiedzieli w 22. minucie. Morgan Fassbender skorzystał z dogrania Wiktora Długosza i kapitalnym uderzeniem z powietrza nie dał szans Bartłomiejowi Drągowskiemu. A zaledwie cztery minuty później 27-latek cieszył się z dubletu – tym razem znakomicie zareagował po stałym fragmencie gry.

Po zmianie stron obie ekipy miały swoje szanse, ale żadna z nich nie zdołała powiększyć swojego dorobku bramkowego. Korona dopięła swego i na wyjeździe pokonała Widzew.

Widzew Łódź – Korona Kielce 1:2 (1:2)

Kapuadi 8′ – Fassbender 22′, 26′

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