Kazimierz Koper/ Alamy Na zdjęciu: Tobias Christensen

Piast Gliwice – Wieczysta Kraków: w tym meczu padł remierowy hat-trick sezonu

Wieczysta Kraków w dosyć niespodziewany sposób całkowicie zdominowała Piasta Gliwice. Podopieczni Kazimierza Moskala wpisali się na listę strzelców już w 6. minucie. Do siatki trafił Tobias Christensen.

Po zmianie stron ekipa ze stolicy Małopolski nie zwolniła tempa i jeszcze trzykrotnie zaskoczyła Domena Grila. W 62. minucie Christensen skorzystał z podania Lucasa Piazona, a już dwie minuty później Miki Villar popisał się skuteczną dobitką po strzale… Tobiasa Christensena

W 71. minucie Norweg zdobył swoją trzecią bramkę i w ten sposób skompletował hat-tricka. 26-latek dokonał tego wyczynu jako pierwszy w tym sezonie PKO BP Ekstraklasy. Do tej pory jeszcze nikt nie strzelił trzech goli w jednym meczu trwających zmagań.