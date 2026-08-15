Pierwszy hat-trick w sezonie Ekstraklasy! Co za występ nowej gwiazdy ligi

19:25, 15. sierpnia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

W 4. kolejce byliśmy świadkami pierwszego hat-tricka w sezonie 2026/27 Ekstraklasy. Trzy bramki w jednym meczu zdobył Tobias Christensen.

Tobias Christensen
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Kazimierz Koper/ Alamy Na zdjęciu: Tobias Christensen

Piast Gliwice – Wieczysta Kraków: w tym meczu padł remierowy hat-trick sezonu

Wieczysta Kraków w dosyć niespodziewany sposób całkowicie zdominowała Piasta Gliwice. Podopieczni Kazimierza Moskala wpisali się na listę strzelców już w 6. minucie. Do siatki trafił Tobias Christensen.

Po zmianie stron ekipa ze stolicy Małopolski nie zwolniła tempa i jeszcze trzykrotnie zaskoczyła Domena Grila. W 62. minucie Christensen skorzystał z podania Lucasa Piazona, a już dwie minuty później Miki Villar popisał się skuteczną dobitką po strzale… Tobiasa Christensena

W 71. minucie Norweg zdobył swoją trzecią bramkę i w ten sposób skompletował hat-tricka. 26-latek dokonał tego wyczynu jako pierwszy w tym sezonie PKO BP Ekstraklasy. Do tej pory jeszcze nikt nie strzelił trzech goli w jednym meczu trwających zmagań.

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