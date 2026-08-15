Ojrzyński nie ma wątpliwości. „To nie jest łatwa sztuka”

21:01, 15. sierpnia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Zagłębie Lubin

Zagłębie Lubin odrobiło straty i pokonało Śląsk Wrocław w derbach Dolnego Śląska. Powody do zadowolenia miał Leszek Ojrzyński, trener gospodarzy. Słowa szkoleniowca cytują klubowe media.

Leszek Ojrzyński
Obserwuj nas w
Ernest Kołodziej/ Ball Raw Images/ Alamy Na zdjęciu: Leszek Ojrzyński

Zagłębie Lubin – Śląsk Wrocław: Ojrzyński świadomy błędów

Miedziowi sięgnęli po drugie zwycięstwo w tym sezonie. Na otwarcie rozgrywek Zagłębie Lubin wygrało z Piastem Gliwice, a teraz okazało się lepsze od Śląsk Wrocław. Co po ostatnim gwizdku powiedział Leszek Ojrzyński?

– Cieszymy się, bo derby to zawsze bardzo trudne mecze. Początek był piorunujący – pierwsze dziesięć minut, pierwsza akcja, do tego siedem rzutów rożnych. Niestety nic z tego nie wyniknęło, a sami straciliśmy bramkę po kontrze. Mogliśmy zachować się lepiej, trochę zawiedliśmy, ale taka jest piłka – przyznał opiekun gospodarzy, cytowany przez klubowe media.

– Mimo straty gola nie panikowaliśmy, bo mieliśmy przewagę. Śląsk świadomie się cofnął i oddał nam inicjatywę. Mieliśmy plan gry bocznymi sektorami i nie zmienialiśmy go również po przerwie. Wiedzieliśmy, że kolejne okazje przyjdą. Najpierw padł fantastyczny gol na 1:1, później pomogły nam zmiany, a Szabo jako rezerwowy zdobył bramkę na wagę trzech punktów. Musieliśmy uważać przy przejściach do defensywy, bo Śląsk bardzo szybko przechodził do ataku – dodał trener Miedziowych.

– Dziś obchodzimy Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. My zrobiliśmy święto sobie i naszym kibicom. Chcę pochwalić chłopaków, bo odwrócenie losów derbowego meczu nie jest łatwą sztuką. W takich spotkaniach zawsze czuje się dodatkowy ciężar i presję, zupełnie inną niż w zwykłym meczu. Uważam, że to były zasłużone trzy punkty – zakończył Leszek Ojrzyński.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości