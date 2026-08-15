Ojrzyński nie ma wątpliwości. „To nie jest łatwa sztuka”

Ernest Kołodziej/ Ball Raw Images/ Alamy Na zdjęciu: Leszek Ojrzyński

Zagłębie Lubin – Śląsk Wrocław: Ojrzyński świadomy błędów

Miedziowi sięgnęli po drugie zwycięstwo w tym sezonie. Na otwarcie rozgrywek Zagłębie Lubin wygrało z Piastem Gliwice, a teraz okazało się lepsze od Śląsk Wrocław. Co po ostatnim gwizdku powiedział Leszek Ojrzyński?

– Cieszymy się, bo derby to zawsze bardzo trudne mecze. Początek był piorunujący – pierwsze dziesięć minut, pierwsza akcja, do tego siedem rzutów rożnych. Niestety nic z tego nie wyniknęło, a sami straciliśmy bramkę po kontrze. Mogliśmy zachować się lepiej, trochę zawiedliśmy, ale taka jest piłka – przyznał opiekun gospodarzy, cytowany przez klubowe media.

– Mimo straty gola nie panikowaliśmy, bo mieliśmy przewagę. Śląsk świadomie się cofnął i oddał nam inicjatywę. Mieliśmy plan gry bocznymi sektorami i nie zmienialiśmy go również po przerwie. Wiedzieliśmy, że kolejne okazje przyjdą. Najpierw padł fantastyczny gol na 1:1, później pomogły nam zmiany, a Szabo jako rezerwowy zdobył bramkę na wagę trzech punktów. Musieliśmy uważać przy przejściach do defensywy, bo Śląsk bardzo szybko przechodził do ataku – dodał trener Miedziowych.

– Dziś obchodzimy Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. My zrobiliśmy święto sobie i naszym kibicom. Chcę pochwalić chłopaków, bo odwrócenie losów derbowego meczu nie jest łatwą sztuką. W takich spotkaniach zawsze czuje się dodatkowy ciężar i presję, zupełnie inną niż w zwykłym meczu. Uważam, że to były zasłużone trzy punkty – zakończył Leszek Ojrzyński.