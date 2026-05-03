Radomiak Radom – Lechia Gdańsk: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Przed nami starcie pomiędzy drużyną Zielonych a ekipą Budowlanych. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie im. Braci Czachorów już w ten poniedziałek, 4 maja o godzinie 19:00.

Radomiak Radom – Lechia Gdańsk, typy i przewidywania

Radomiak Radom podejmie na własnym stadionie Lechię Gdańsk w interesującym spotkaniu 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Przed tą serię gier zespół Zielonych ma na swoim koncie 40 punktów, co daje mu 9. miejsce w tabeli. Drużyna Budowlanych zgromadziła dotąd 38 oczek i zajmuje 12. pozycję w stawce. Zapowiada się więc wyrównane starcie, w którym obie ekipy powalczą o cenne punkty na finiszu sezonu. Początek rywalizacji na Stadionie im. Braci Czachorów już w najbliższy poniedziałek, 4 maja o godzinie 19:00.

W tym pojedynku stawiam na remis. Oba kluby mają swoje argumenty oraz atuty, dlatego moim zdaniem może dojść do podziału punktów w jutrzejszej potyczce. Mój typ: remis.

Radomiak Radom – Lechia Gdańsk, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa Radomiaka Radom przed tym spotkaniem wygląda bardzo dobrze, gdyż trener ekipy gospodarzy – Bruno Baltazar – powinien mieć do dyspozycji wszystkich zawodników. Większe problemy kadrowe występują w Lechii Gdańsk, gdzie zabraknie dwóch ważnych piłkarzy – Kacpra Sezonienki (kartki) oraz Alvisa Jaunzemsa (kontuzja).

Radomiak Radom – Lechia Gdańsk, ostatnie wyniki

Radomiak Radom jest ostatnio w świetnej dyspozycji, ponieważ w dwóch poprzednich kolejkach sięgnął po komplet punktów, wygrywając 1:0 z Wisłą Płock oraz 2:1 z Widzewem Łódź. Lechia Gdańsk prezentowała się słabiej, przegrywając 1:2 z Rakowem Częstochowa i remisując 1:1 z Piastem Gliwice. Rezultaty wskazują więc na lepszą formę ekipy Zielonych.

Radomiak Radom – Lechia Gdańsk, historia

Rywalizacja Radomiaka Radom z Lechią Gdańsk w ostatnich pięciu spotkaniach układała się zdecydowanie na korzyść zespołu z Radomia, który odniósł aż cztery zwycięstwa. Drużyna z Gdańska wygrała tylko raz, a w tym okresie nie padł żaden remis. Statystyki pokazują wyraźną przewagę Zielonych nad Budowlanymi w poprzednich starciach.

Radomiak Radom – Lechia Gdańsk, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów nieznacznym faworytem jutrzejszego spotkania są gospodarze, którzy będą mieli większe wsparcie kibiców oraz przewagę własnego boiska. Kurs na wygraną Radomiaka Radom wynosi mniej więcej 2.25, typ na zwycięstwo Lechii Gdańsk to około 2.95, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.50.

Radomiak Radom – Lechia Gdańsk, przewidywane składy

Radomiak: Majchrowicz – Zie Ouattara, Blasco, Dieguez, Grzesik – Donis – Balde, Wolski, Luquinhas, Lopes – Maurides

Lechia: Paulsen – Wójtowicz, Dyachuk, Rodin, Vojtko – Mena, Kapić, Zhelizko, Ćirković – Kurminowski, Tomas Bobcek

Radomiak Radom – Lechia Gdańsk, transmisja meczu

Mecz pomiędzy Radomiakiem Radom a Lechią Gdańsk rzecz jasna będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Interesujące spotkanie w ramach PKO BP Ekstraklasy możesz bowiem obejrzeć na kanałach telewizyjnych CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 4, a także w serwisie streamingowym CANAL+ online. W tych stacjach przed mikrofonami usiądą Rafał Dębiński i Michał Żyro. Początek ciekawie zapowiadającej się rywalizacji na Stadionie im. Braci Czachorów już w poniedziałek, 4 maja o godzinie 19:00.

