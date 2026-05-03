Liverpool wziął na celownik pomocnika z Bundesligi

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Assan Ouedraogo przykuł uwagę Liverpoolu

Liverpool podczas najbliższego letniego okienka transferowego może wzmocnić środek pola. Sezon 2025/2026 jest rozczarowujący w wykonaniu ekipy The Reds, dlatego władze klubu z Merseyside planują zwiększyć rywalizację w składzie, a konkretnie w drugiej linii. Ma to również związek z niepewną przyszłością dwóch gwiazdorów – Alexisa Mac Allistera oraz Dominika Szoboszlaia – którzy są łączeni z Realem Madryt. Włodarze Liverpoolu chcą być przygotowani na każdy scenariusz i bacznie analizują rynek w poszukiwaniu wzmocnień.

Jak poinformował Ekrem Konur na łamach portalu „Fussball Daten”, kandydatem do przeprowadzki na Anfield Road jest między innymi Assan Ouedraogo. 19-letni środkowy pomocnik na co dzień przywdziewa koszulkę Lipska, gdzie imponuje wysoką formą. Jego postawa nie uchodzi uwadze europejskich potentatów, a Liverpool powalczy o niego z Bayernem Monachium, Chelsea, Arsenalem, Manchesterem United oraz Newcastle United. Rywalizacja o podpis utalentowanego zawodnika zapowiada się więc bardzo interesująco.

Jednokrotny reprezentant Niemiec, za którego Liverpool jest gotowy zapłacić ponad 40 milionów euro, z powodzeniem występuje w barwach drużyny Byków od lipca 2024 roku. Wówczas trafił na Red Bull Arenę za 10 milionów euro z FC Schalke 04 Gelsenkirchen, skąd wypłynął na szerokie wody. W trwającej kampanii rozegrał 18 meczów, zdobył trzy bramki i zaliczył cztery asysty. Kontrakt Ouedraogo z Lipskiem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.