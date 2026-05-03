Marsylia szykuje bombę transferową. To byłoby duże wzmocnienie

Crysencio Summerville wzbudził zainteresowanie Olympique’u Marsylia

Crysencio Summerville pokazuje się z bardzo dobrej strony w aktualnym sezonie Premier League. Skrzydłowy West Hamu United imponuje wysoką formą i robi wszystko, co w jego mocy, aby pomóc zespołowi Młotów utrzymać się w angielskiej ekstraklasie. Nic więc dziwnego, że 24-letni Holender wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku. Jego dynamiczna gra oraz skuteczność przyciągają uwagę kolejnych europejskich klubów.

Jak dowiedział się Ekrem Konur, chrapkę na zakontraktowanie Summerville’a ma między innymi Olympique Marsylia. Francuzi już ostatniej zimy zabiegali o tego zawodnika, ale wówczas nie udało im się zamknąć tej transakcji. Wszystko wskazuje na to, iż włodarze ze Stade Velodrome latem podejmą następną próbę pozyskania byłego młodzieżowego reprezentanta Holandii. Klub z Ligue 1 widzi w nim istotne wzmocnienie ofensywy.

Lewy napastnik z powodzeniem występuje w barwach drużyny The Hammers od sierpnia 2024 roku, kiedy trafił na Stadion Olimpijski w Londynie za około 30 milionów euro z innej angielskiej ekipy – Leeds United. W trwającej kampanii rozegrał 31 meczów, zdobył siedem bramek i zaliczył cztery asysty. Kontrakt Summerville’a z West Hamem obowiązuje do 2029 roku. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia go na mniej więcej 30-40 milionów euro.