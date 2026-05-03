Bruno Fernandes ujawnił, że mógł odejść z Man United

16:09, 3. maja 2026
Wojciech Mazurek
Źródło: Fabrizio Romano / Sky Sports

Bruno Fernandes w rozmowie ze Sky Sports ujawnił, że był blisko odejścia z Manchesteru United. "Mogłem odejść dwa lata temu, trzy lata temu albo w poprzednim sezonie" - powiedział piłkarz.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Bruno Fernandes kilka razy miał okazję, żeby odejść z Man United

Manchester United lada moment wróci do Ligi Mistrzów. Wszystko wskazuje na to, że bieżący sezon Premier League zakończą w TOP5, a więc po dwóch latach nieobecności ponownie zagrają w elitarnych rozgrywkach klubowych pod egidą UEFA. Ten fakt mocno pomoże im w zatrzymaniu Bruno Fernandesa, który co jakiś czas jest łączony z innymi klubami. Na dodatek jego umowa wygasa w połowie 2027 roku.

Fernandes w rozmowie ze Sky Sports otwarcie powiedział, że kilka razy był blisko opuszczenia Old Trafford. Miał na stole oferty trzy lata temu, dwa lata temu, a także w poprzednie lato. Ostatecznie zdecydował się zostać, ponieważ nie wyobraża sobie gry w innych barwach.

Mogłem odejść z Manchesteru United trzy lata temu, dwa lata temu albo w poprzednim sezonie. Naprawdę lubię być w tym klubie. Uważam, że osiągnięcie sukcesu z tym klubem, to coś, czego nigdy nie osiągnąłbym w innym zespole – mówił Bruno Fernandes.

Radość i wszystko, co poczuję w dniu, kiedy osiągnę to, czego chcę z Manchesterem United, nie będzie miało sobie równych w żadnym innym klubie na świecie. Wiem, jak bardzo kibice tego pragną, wiem, jak są zaangażowani, wiem, jak bardzo czekają, aż ten moment znów nadejdzie – dodał w rozmowie ze Sky.

Bruno Fernandes trafił do Manchesteru United zimą 2020 roku ze Sportingu CP. Łącznie ma na swoim koncie 323 mecze, w których zdobył 106 goli i tyle samo asyst. Jak dotąd wygrał tylko Puchar Anglii oraz Puchar Ligi Angielskiej.

