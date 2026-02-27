Właściciel Jagiellonii nie ma wątpliwości. Wkrótce czas na Ligę Mistrzów?!

09:49, 27. lutego 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Przegląd Sportowy Onet

Jagiellonia odpadła właśnie z Ligi Konferencji Europy, ale klub robi kolejny postęp. Wojciech Strzałkowski w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" mówi, że za "rok, dwa, może trzy" przyjdzie czas na Ligę Mistrzów.

Piłkarze Jagiellonii Białystok
fot. Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Wkrótce przyjdzie czas na Ligę Mistrzów?!

Jagiellonia Białystok w tym sezonie zakończyła już swoją piękną przygodę w Lidze Konferencji Europy. Piękną, bo była o krok od dokonania czegoś niesamowitego, a więc odwrócenia wyniku rywalizacji z Fiorentiną z pierwszego starcia. Jednak pomimo olbrzymiego zaangażowania w meczu i doprowadzenia do dogrywki, to gracze z Włoch finalnie zagrają w 1/8 finału LKE.

Nie da się jednak ukryć, że to kolejny dobry sezon Białostoczan w Europie i trudno nie mieć wrażenia, że powoli przychodzi czas na to, aby zrobić kolejny krok. Naturalnie byłby nim awans do fazy ligowej Ligi Europy w nowej kampanii. Oto nie będzie łatwo, ale nie jest to też niemożliwe, szczególnie, że Duma Podlasia jest głównym faworytem do wygrania PKO Ekstraklasy. O krok dalej idzie nawet szef rady nadzorczej Jagiellonii i współwłaściciel klubu. Wojciech Strzałkowski w rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onet” powiedział, że w najbliższych latach miejscem klubu powinna być Liga Mistrzów.

Na dziś moim zdaniem adekwatnym miejscem dla polskich drużyn powinna być Liga Europy. Jednak rok, dwa, może trzy i będzie to Liga Mistrzów. Oczywiście musimy mieć świadomość, że tam w Lidze Mistrzów byśmy jechali po naukę, bez dużej szansy zdobycia wielu punktów. Natomiast prestiż byłby ogromny – powiedział działacz Jagiellonii w rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onet”.

Niech pan to zapisze jasno i wyraźnie. Nie mam żadnych wątpliwości, że Polska w ciągu trzech, pięciu, siedmiu lat będzie w dziesiątce – dodał.

