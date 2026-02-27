Polska goni TOP10 rankingu UEFA. Wymarzony scenariusz o krok

08:03, 27. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Jagiellonia Białystok i Lech Poznań wygrali rewanżowe mecze w Lidze Konferencji. Przełożyło się to na dodatkowe punkty do rankingu UEFA. Polska jest o krok od wymarzonego scenariusza.

Piłkarze Jagiellonii Białystok
PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

TOP10 rankingu UEFA na wyciągnięcie ręki. Polska goni Czechów

Drugi raz z rzędu polskie kluby robią bardzo dobre wyniki w europejskich pucharach. W poprzednim sezonie Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa dotarły aż do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Natomiast w bieżących rozgrywkach mamy jak na razie dwie drużyny w 1/8 finału. O punkty do rankingu UEFA wciąż walczą Lech Poznań i Raków Częstochowa. Sytuacja wygląda coraz lepiej.

W czwartek (26 lutego) zarówno Jagiellonia, jak i Lech wygrali swoje mecze. Tym samym dopisali kolejne punkty w pogoni za TOP10 rankingu UEFA. Na ten moment zajmujemy 12. miejsce, ale strata do Czechów, których gonimy, wynosi tylko 2,075 pkt. Z kolei na 11. miejscu plasuje się Grecja z przewagą 0,862 punktu. Przypomnijmy, że 11. oraz 12. miejsce gwarantuje mistrzowi Polski grę w Lidze Mistrzów dopiero od 4. rundy eliminacji. Tak więc od fazy ligowej dzieliłby polski zespół tylko jeden dwumecz. Natomiast miejsce w TOP10 sprawia, że mistrz Ekstraklasy automatycznie uzyska prawo występu w fazie ligowej Ligi Mistrzów.

Warto dodać, że zarówno Polska, jak i Czechy oraz Grecja wciąż mają po dwa kluby w grze, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki pucharowe. W fazie pucharowej punktowane są nie tylko wyniki, ale również awans do kolejnej rundy. Do zgarnięcia jest więc jeszcze sporo punktów. Realnie można myśleć o wyprzedzeniu Grecji, do której tracimy tylko 0,862 punktu.

MiejsceKrajLiczba punktów
9.Turcja51,075
10.Czechy48,325
11.Grecja47,112
12.Polska46,250
13.Dania41,606
14.Norwegia40,837

