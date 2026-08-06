Wisła znów to zrobi. Mają szansę w tym sezonie na coś wielkiego

Wisła Kraków sprzedała już 30500 biletów na mecz z Wisłą Płock. Spodziewany jest więc komplet publiczności przy R22. To będzie drugi sold out w drugim domowym meczu, czy tę serię uda się podtrzymać także w kolejnych starciach?

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Komplet publiczności na meczu z Wisłą Kraków

Wisła Kraków dość dobrze rozpoczęła nowy sezon PKO Ekstraklasy. Beniaminek ligi na inaugurację pokonał przed własną publicznością ekipę GKS-u Katowice. Następnie jednak w starciu z Piastem Gliwice podopieczni Mariusza Jopa musieli uznać wyższość rywala, choć z przebiegu meczu trudno tak kategorycznie zabierać im choćby jeden punkt.

Niemniej w trzecim meczu nowego sezonu los złączył ich z drużyną Wisły Płock, a więc rywala, z którym w ostatnim czasie dużo było tzw. „napinek” w mediach społecznościowych. Głównie za sprawą dwóch osób, Jarosława Królewskiego oraz radnego Michała Sosnowskiego. To także ta zajadłość powoduje, że kibice znów szczelnie wypełnią stadion przy Reymonta.

Wisła Kraków na ten moment sprzedała już ponad 30500 biletów, co oznacza, że spodziewany jest sold out. Do dyspozycji fanów Białej Gwiazdy pozostało już tylko kilkanaście pojedynczych biletów w różnych sektorach. Trudno się jednak dziwić takiemu zainteresowaniu, w końcu zespół gra dobry, atrakcyjny futbol, a poza tym po czterech latach udało się wrócić do piłkarskiej elity. A że także poza boiskowe wydarzenia dodają kolorytu temu spotkaniu, to trudno, żeby nie było w piątkowy wieczór kompletu publiczności przy R22.

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