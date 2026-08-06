Miał być kolejnym, który odejdzie z Jagiellonii. „Na dziś nie ma zainteresowania”

"Na dzisiaj nie ma konkretniejszego zainteresowania Sławkiem Abramowiczem. Na ten moment zostaje on w Jagiellonii" - przyznał Jakub Dryś, dyrektor skautingu Jagiellonii Białystok, w rozmowie z "Kanałem Sportowym".

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Abramowicz, na ten moment, zostaje w Jagiellonii

Jagiellonia Białystok bardzo dobrze weszła w nowy sezon PKO Ekstraklasy. Piłkarze Adriana Siemieńca po dwóch kolejkach mają komplet punktów i są właściwie na dobrej drodze, aby znów powtórzyć sukcesy z minionych rozgrywek. To wszystko rzecz jasna przy wielkich zmianach personalnych zarówno w klubie, jak i w zespole Dumy Podlasia.

Z kadry Jagiellonii odeszło tego lata wielu zawodników, którzy stanowili o sile zespołu w ostatnich latach. Jednym z kolejnych miał być Sławomir Abramowicz, ale okazuje się, że temat jego transferu ucichł. Obecnie nie ma konkretnego zainteresowania bramkarzem, co przyznał nowy dyrektor skautingu, Jakub Dryś.

– Każdy scenariusz jest możliwy. Na dzisiaj nie ma konkretniejszego zainteresowania Sławkiem Abramowiczem. Na ten moment zostaje on w Jagiellonii. Na dzisiaj tak wygląda sytuacja i też nie mam takiej mocy żeby dać konkretną deklarację. Tego okna transferowego jeszcze nie skończyliśmy. Rozglądamy się za wzmocnieniem formacji ofensywnej – powiedział Jakub Dryś, dyrektor skautingu Jagiellonii Białystok w rozmowie z „Kanałem Sportowym”.

Sławomir Abramowicz na koncie ma ponad 100 spotkań dla pierwszego zespołu Jagiellonii. Serwis „Transfermarkt” wycenia 22-letnirego młodzieżowego reprezentanta Polski na 5 milionów euro.

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