Taki jest Lewandowski w Chicago Fire. Kolega z sztani wszystko ujawnił

Robert Lewandowski od dwóch miesięcy jest piłkarzem Chicago Fire. W rozmowie z WP SportoweFakty opowiedział o nim David Poręba. Ujawnił, jak reprezentant Polski zachowuje się w szatni.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski pokazuje wielką ambicję – przekonuje Poreba

Robert Lewandowski w lipcu podjął decyzję w sprawie nowego klubu i podpisał kontrakt z Chicago Fire. Pierwsze mecze nie należały do najlepszych, ale z czasem 38-letni piłkarz wrócił do formy. Obecnie ma na swoim koncie 15 spotkań, w których strzelił 7 bramek. Jaki jest na co dzień w szatni i podczas treningów? O tym dla WP SportoweFakty opowiedział jego klubowy kolega – David Poreba.

– Pokazuje wielką ambicję. Już w czasie treningów przekazuje wiele wskazówek, gdy coś nie idzie w ćwiczeniu czy gierce. Potrafi też mocniej zaznaczyć, co należy zmienić, kilka razy mnie opieprzył. Ale nikt się na niego nie obraża. Wiemy, że Robert robi to po to, żeby rozwijać zespół. Ja też cieszę się, że pomaga mi wejść na wyższy poziom, bo po jego uwagach staram się coś poprawić – powiedział David Poręba dla WP SportoweFakty.

Poreba, który ma polskie korzenie, sugeruje, że tak duże zaangażowanie Lewandowskiego jest dobrze odbierane. Każdy rozumie, że ma to na celu wprowadzić Chicago Fire na wyższy poziom.

– Jego zaangażowanie jest dobrze odbierane. Nie jest tak, jak ktoś może sądzić z boku, że przyjechał do USA tylko tu pomieszkać i zarobić. Ludzie z boku mogą nie rozumieć niektórych jego reakcji. Grał w największych klubach w Europie i przyjechał do nas po to, żeby wprowadzić Chicago na wyższy poziom – dodał.

Obecnie Lewandowski przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Pod jego nieobecność „Strażacy” przerwali passę sześciu spotkań z rzędu bez zwycięstwa. W nocy z soboty na niedzielę pokonali na wyjeździe Charlotte FC (1:0).