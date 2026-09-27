Szymon Marciniak poprowadzi mecz Ligi Narodów

Szymon Marciniak będzie arbitrem meczu Serbia - Holandia w dywizji A Ligi Narodów. Razem z nim przy spotkaniu pracować będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a także Piotr Lasyk, który zasiądzie na VARze.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Marciniak sędzią meczu Serbia – Holandia

Szymon Marciniak, a więc jeden z najlepszych arbitrów na świecie wraca do rozgrywek reprezentacyjnych po Mistrzostwach Świata. Na ostatnim mundialu prowadził tylko dwa mecze. Warto dodać, że były to spotkania w fazie grupowej: Argentyna – Algieria i Egipt – Iran. Choć był jednym z faworytów do finału, ostatecznie nie dostał nawet półfinału ani meczu o brąz, lecz w Stanach Zjednoczonych został aż do ostatniego dnia turnieju.

Teraz w ramach rozgrywek Ligi Narodów poprowadzi spotkanie Serbia – Holandia w dywizji A. Mecz odbędzie się w niedzielę, 27 września 2026 roku o godzinie 18:00. Areną zawodów będzie Stadion Rajko Mitić w Belgradzie. W pracy pomoże mu polski zespół sędziowski.

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Jako sędziowie liniowi pracować będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, czyli stali współpracownicy Marciniaka. Czwartym arbitrem, czyli technicznym będzie Karol Arys. Z kolei za VAR odpowiadać będzie Piotr Lasyk, któremu pomoże Fedayi San ze Szwajcarii.

Dla Szymona Marciniaka będzie to dziesiąty mecz w tym sezonie. Wcześniej prowadził jedno spotkanie Ligi Mistrzów, dwa w el. Ligi Mistrzów oraz sześć starć w PKO BP Ekstraklasie. Łącznie w dziewięciu spotkaniach 24 razy wyciągał żółtą i jeden raz czerwoną kartkę, a także dyktował trzy rzuty karne.

Po 1. kolejce grupy A2 Ligi Narodów reprezentacja Holandii zajmuje 3. miejsce z dorobkiem jednego punktu. Oranje kilka dni temu zremisowali z Niemcami (1:1). Z kolei Serbia po porażce z Grecją (1:2) plasuje się na ostatnim 4. miejscu w tabeli.