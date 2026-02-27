Wisła Płock ucieszyła kibiców. Ważny pomocnik z nowym kontraktem

11:16, 27. lutego 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Wisła Płock

Wisła Płock oficjalnie poinformowała, że Dani Pacheco podpisał z klubem nowy kontrakt. Obowiązywać będzie on do końca czerwca 2027 roku.

Mariusz Misiura
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Dani Pacheco z nową umową w Wiśle Płock

Wisła Płock w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze, choć po rundzie jesiennej wydawało się, że wiosna będzie równie dobra. Niestety, pierwsze mecze w 2026 roku pokazały, że Nafciarze są w nieco słabszej formie i walka o mistrzostwo Polski raczej jest już poza ich zasięgiem. Naturalnie to był cel, który nie miał zbyt wielkich szans na realizację, ale wciąż mają oni nadzieję na zakwalifikowanie się do eliminacji europejskich pucharów.

Pomóc w tym mają ostatnie transfery klubu, który w końcówce okienka transferowego mocno wszedł do gry. Poza tym jednak ważnym ruchem jest także przedłużenie kontraktu jednego z ważniejszych graczy. Wisła Płock poinformowała bowiem, że nowy kontrakt z klubem podpisał Dani Pacheco. Hiszpan związał się z klubem do końca czerwca 2027 roku.

Dani Pacheco do Płocka przyszedł z Górnika Zabrze, gdy Wisła grała jeszcze w Betclic 1. lidze. Łącznie dla Nafciarzy na koncie ma 56 występów oraz pięć goli i 10 asyst. W tym sezonie dwukrotnie wpisał się na listę strzelców oraz trzykrotnie zanotował ostatnie podanie przy golu swoich kolegów. Serwis „Transfermarkt” wycenia 35-letniego Hiszpana na 200 tysięcy euro.

