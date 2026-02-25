Wisła Płock reaguje po serii porażek. Nowe nazwisko w kadrze

Wisła Płock w trakcie trwającej kampanii ma ambitne plany związane z walką o najwyższe cele. Tymczasem w środę 25 lutego klub ogłosił pozyskanie nowego pomocnika.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Kyriakos Savvidis został nowym zawodnikiem Wisły Płock

Wisła Płock bez kompleksów rywalizuje w tym sezonie w PKO BP Ekstraklasa. Nafciarze co prawda w rundę wiosenną nie weszli w dobrym stylu, notując trzy porażki z rzędu. Mimo wszystko klub stara się zachować spokój. Na finiszu okna transferowego płocczanie ogłosili pozyskanie nowego gracza do środka pola.

„Kyriakos Savvidis, witamy w Wiśle Płock! 30-letni środkowy pomocnik z Grecji podpisał z klubem kontrakt ważny do 31 maja 2027 roku” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie przedstawiciela PKO BP Ekstraklasy.

Nowy nabytek Nafciarzy to zawodnik, który ostatnio występował w takich klubach jak SK Slovan Bratysława, Spartak Trnava czy MFK Zemplin Michalovce. Rynkowa wartość pomocnika wynosi natomiast 375 tysięcy euro.

Savvidis o miejsce w składzie Wisły może rywalizować z takimi graczami jak Dominik Kun, Dominik Sarapata oraz Tomas Tavares. Okazję do gry piłkarz może mieć już w najbliższy weekend.

Ekipa z Płocka w ramach 23. kolejki zmierzy się na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. Spotkanie odbędzie się jednak dopiero w poniedziałek 2 marca o godzinie 19:00. W pierwszym starciu w tej kampanii między drużynami górą była Wisła (2:1). Ogólnie w trzech ostatnich meczach ligowych między zespołami dwa razy zwyciężała drużyna z Płocka, a raz wygrali Miedziowi. Miało to miejsce we wrześniu 2022 roku.