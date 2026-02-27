Lech w nieznacznie lepszej pozycji od Rakowa. Oto szanse na awans w LKE

09:20, 27. lutego 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Piotr Klimek, X

Lech Poznań oraz Raków Częstochowa poznają dzisiaj rywali w 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. Według wyliczeń Piotra Klimka i Opty, nieznacznie większe szanse ma Kolejorz.

Piłkarze Lecha Poznań
fot. Dominika Körtvélyesiová / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Oto szanse Lecha i Rakowa w walce o kolejny awans w LKE

Lech Poznań oraz Raków Częstochowa to ostatnie dwa kluby z Polski, które pozostały na placu boju w Lidze Konferencji Europy. Wcześniej bowiem odpadła z tej rywalizacji Legia Warszawa, a w czwartkowy wieczór – po wielkiej walce – Jagiellonia okazała się minimalnie gorsza w dwumeczu od Fiorentiny. Niemniej zarówno Kolejorz, jak i Medaliki, już dzisiaj poznają nowego rywala w 1/8 finału.

Piłkarze Nielsa Frederiksena trafić mogą na kogoś z duetu Rayo Vallecano – Szachtar Donieck. Z kolei ekipa prowadzona przez Łukasza Tomczyka zmierzy się z HNK Rijeka lub Fiorentiną. Nie ma więc wątpliwości, że w żadnym scenariuszu nasze zespoły nie będą zdecydowanym faworytem do awansu, choć wyliczenia statystyków są nieco inne. Jak przekazał Piotr Klimek na platformie X (dawniej Twitter), dla Lecha lepiej trafić Szachtar, a dla Rakowa zespół z Chorwacji.

Bazując na wyliczeniach Opty, Lech Poznań ma 73 procent szans na awans w rywalizacji z ekipą z Ukrainy. Jeśli jednak zmierzy się z Rayo, to spadają one tylko do 39 procent. Podobnie sprawa ma się w przypadku Rakowa Częstochowa, który jeśli zmierzy się z HNK Rijeka ma 60 procent szans, a w przypadku starcia z Fiorentiną już tylko 39 procent szans na awans.

Zobacz także: Bartosz Mazurek przeszedł do historii! Nikt przed nim tego nie zrobił