Media: Legia pożegna Żewłakowa. Oto jego następca

15:49, 24. maja 2026
Jakub Fudali
Legia Warszawa po zakończonym sezonie zdecydowała się pożegnać się z Michałem Żewłakowem. Dyrektor sportowy opuści klub, o czym poinformował serwis "Legia.net".

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Michał Żewłakow

Legia Warszawa z całą pewnością nie może zaliczyć zakończonego właśnie sezonu do udanych. Choć de facto do samego końca zespół Marka Papszuna walczył o grę w eliminacjach europejskich pucharów, to jednak przez większą część kampanii fani zastanawiali się, czy zespół zdoła się utrzymać w PKO Ekstraklasie. Finalnie udało się to zrobić nawet z nawiązką. Niemniej nikt nie będzie akceptować takich wyników w nowych rozgrywkach.

Dlatego też przed zespołem oraz władzami klubu wiele pracy, którą będzie trzeba wykonać w letnim okienku transferowym. Chodzi przede wszystkim o nowe twarze, ale nie tylko. Wiadomo jednak, że za proces transferowy nie będzie już odpowiedzialny Michał Żewłakow. Według informacji przekazanych przez serwis „Legia.net”, Legia zdecydowała się pożegnać obecnego dyrektora sportowego po sezonie. Następca ma być już znany, o czym ostatnio donosił „Przegląd Sportowy Onet”.

Będzie nim Piotr Zasada, który od kilku lat związany jest z Łazienkowską. Ostatnio pełnił rolę dyrektora skautingu klubu. Co ciekawe, przy takim scenariuszu, który opisuje Marek Wawrzynowski, nowym dyrektorem skautingu będzie Radosław Kucharski, który wróciłby do Legii. Obecnie pracuje on w roli dyrektora sportowego Wisły Płock.

