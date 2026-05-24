To był rekordowy sezon PKO Ekstraklasy. Czegoś takiego jeszcze nie było

Sezon 2025/26 w PKO Ekstraklasie okazał się rekordowy pod względem frekwencji na stadionach. W sumie mecze obejrzało ponad 4 miliony osób, czym pochwalił się oficjalny profil ligi.

Na zdjęciu: Kibice Jagiellonii Białystok

Wielkie liczby na stadionach PKO Ekstraklasy

Sezon 2025/26 w rozgrywkach PKO Ekstraklasy dobiegł już końca. Ostatnia kolejka była niezwykle emocjonująca i chyba dokładnie oddała przebieg całej kampanii. Wiele było przecież w niej sensacji, zaskoczeń, nagłych zmian, a finalnie do końca trwała chociażby sensacyjna walka Legii Warszawa o grę w eliminacjach europejskich pucharów.

Niemniej znamy już wszystkie rozstrzygnięcia, a oficjalny profil Ekstraklasy zdecydował pochwalić się jeszcze jednym, bardzo ciekawym osiągnieciem z tego sezonu. Chodzi mianowicie o liczbę kibiców, którzy oglądali mecze naszej ligi na żywo na 18 stadionach w całej Polsce. Jak przekazano, w sezon 2025/26, a więc łącznie 306 spotkań ligowych, obejrzało z trybun 4 154 423 osób. To nowy rekord. Co ciekawe, tylko ostatnią kolejkę z trybun śledziło 178 030 kibiców, co oznacza nowy rekord wszechczasów dla jednej serii gier.

– To historyczne liczby i bardzo mocny sygnał, że moda na Ekstraklasę cały czas się rozwija. Osiągnięcie takiego bilansu jeszcze kilka lat temu było bardzo ambitnym celem, a wczoraj stał on się faktem. Widzimy efekty codziennej, świetnej pracy i kooperacji pomiędzy naszą spółką oraz klubami. Szczególne słowa uznania należą się osobom zaangażowanym w marketing, ticketing czy komunikację. Przede wszystkim chcę jednak podkreślić ogromne zaangażowanie kibiców, którzy tydzień po tygodniu tworzą kapitalną atmosferę wokół naszych rozgrywek – powiedział Marcin Animucki, prezes zarządu Ekstraklasy SA cytowany przez oficjalną stronę rozgrywek.

