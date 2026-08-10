Wisła Kraków ma problem bogactwa. Jop jasno o rywalizacji na tej pozycji

Wisła Kraków dobrze rozpoczęła sezon po awansie do Ekstraklasy, a Mariusz Jop ma ciekawą sytuację w bramce. Trener w rozmowie z "Radio Kraków" ocenił rywalizację Marcela Łubika z Patrykiem Letkiewiczem.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Jop zadowolony z rywalizacji bramkarzy

Wisła Kraków sprowadziła w letnim oknie Marcela Łubika z Augsburga. Bramkarz jest znany z występów w Górniku Zabrze. Jego przyjście zwiększyło konkurencję dla Patryka Letkiewicza, który był podstawowym golkiperem Białej Gwiazdy w poprzednim sezonie.

Mariusz Jop uważa, że taka sytuacja może przynieść zespołowi wyłącznie korzyści. Szkoleniowiec zwrócił uwagę na wysoką dyspozycję Letkiewicza podczas treningów. Młody bramkarz wystąpił również ostatnio w rezerwach i zaprezentował się z bardzo dobrej strony.

– Myślę, że ta rywalizacja to czysty zysk. Patryk prezentuje fantastyczną jakość na treningach i obecność Marcela sprawia, że obaj mogą uczyć się od siebie nawzajem. Letkiewicz zagrał ostatnio w rezerwach i pokazał się z bardzo dobrej strony. Rywalizacja jest całkowicie zdrowa – powiedział Mariusz Jop w rozmowie z Radio Kraków.

Trener Białej Gwiazdy docenia również atuty Łubika. – Marcel to z kolei bramkarz niezwykle doświadczony, który świetnie czyta grę i czuje odpowiednie momenty w zarządzaniu tempem meczu. Ta sytuacja buduje obu bramkarzy i cały zespół – dodał szkoleniowiec.

Wisła bardzo dobrze radzi sobie po powrocie do Ekstraklasy. W trzech pierwszych meczach odniosła dwa zwycięstwa. Pokonała Wisłę Płock oraz GKS Katowice. Jedyną porażkę poniosła na wyjeździe z Piastem Gliwice. Dzięki udanemu początkowi Biała Gwiazda znajduje się w czołówce tabeli.