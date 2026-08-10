Jagiellonia, a przyszłość Adriana Siemieńca. Oto plan klubu

Adrian Siemieniec to obecnie jeden z najlepszych polskich trenerów. Pod koniec poprzedniego sezonu przedłużył kontrakt z Jagiellonią Białystok. Wiceprezes klubu, Maciej Szymański w programie "Cafe Futbol" opowiedział o planach Dumy Podlasia dot. trenera.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Jagiellonia Białystok chce, żeby Siemieniec został na dłużej

Adrian Siemieniec samodzielną pracę w roli pierwszego trenera na najwyższym poziomie rozpoczął w kwietniu 2023 roku. Na początku musiał uchronić Jagiellonię Białystok od spadku z PKO BP Ekstraklasy. Misja zakończyła się powodzeniem. Natomiast dwanaście miesięcy później doprowadził Dumę Podlasia do historycznego mistrzostwa Polski. W kolejnych sezonach utrzymał klub w czołówce ligi.

Zaledwie 34-letni szkoleniowiec stał się nie tylko najbardziej obiecującym, ale także jednym z najlepszych polskich trenerów. Nic więc dziwnego, że przyciąga coraz większe zainteresowanie. W przeszłości mówiło się nie tylko o klubach z Polski, ale także zagranicznych zespołach z Danii, Belgii czy Holandii.

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Kontrakt trenera Siemieńca wygasał w czerwcu tego roku. Zdecydował się jednak podpisać nową umowę, ale tylko na trwający już sezon. Niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości podejmie nowe wyzwanie. Zapobiec temu chce Jagiellonia Białystok. O przyszłości 34-latka w programie „Cafe Futbol” na kanale Polsat Sport mówił wiceprezes klubu – Maciej Szymański.

– Przede wszystkim priorytetowo wierzymy, że Adrian Siemieniec zostanie z nami nie tylko w tym sezonie, ale dłużej. Dla Jagiellonii to już postać historyczna, ale chcemy tę historię pisać dalej. Mamy nadzieję, że tak będzie – mówił Maciej Szymański w „Cafe Futbol”.

– Z drugiej strony wiemy, jakie są zapisy kontraktowe. Naturalne jest to, że musimy mieć wiedzę na temat rynku trenerskiego i tego, kto mógłby ewentualnie zostać trenerem Jagiellonii. W tym momencie jednak kompletnie tego nie rozważamy, biorąc pod uwagę aspekty formalne, które nas wiążą – dodał wiceprezes białostockiego klubu.

Siemieniec prowadził do tej pory Jagiellonię w 157 meczach. Jego bilans to 79 zwycięstw, 40 remisów i 38 porażek.