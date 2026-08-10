Milan ma nowy cel. To może być nowy obrońca Rossonerich

08:57, 10. sierpnia 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Milan przygotowuje zmiany na prawej stronie obrony i znalazł nowego kandydata na tę pozycję. Według "Sky" Rossoneri zainteresowali się Zakarią El Ouahdim, którego Genk wycenia na 15 milionów euro.

Ruben Amorim
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fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

El Ouahdi na radarze Milanu

Milan rozważa sprowadzenie Zakarii El Ouahdiego w związku z możliwym odejściem Zacharyego Athekame. Reprezentant Maroka ma kontrakt z Genkiem ważny do czerwca 2028 roku. Belgijski klub oczekuje za swojego zawodnika około 15 milionów euro. Prawy obrońca rozegrał dotychczas 113 spotkań w jego barwach. Zdobył w nich 20 bramek i zanotował 12 asyst.

Athekame ma natomiast opuścić Mediolan podczas obecnego okna transferowego. Rossoneri preferują czasowe rozstanie ze Szwajcarem i dlatego najbardziej prawdopodobnym kierunkiem jest Lyon. Francuski zespół prowadzi Paulo Fonseca, który wcześniej pracował między innymi w Milanie.

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Włosi nie zamierzają na razie definitywnie rezygnować z 22-letniego obrońcy. Z tego powodu odrzucili ofertę Hull City, które chciało pozyskać go na stałe. Athekame trafił do Milanu ze Young Boys za 10 milionów euro. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2030 roku, a wynagrodzenie wynosi milion euro netto za sezon. W pierwszym roku we Włoszech zaliczył 29 występów. Strzelił dwa gole i miał dwie asysty.

El Ouahdi może więc zostać nową opcją Rossonerich na prawej stronie defensywy. Marokańczyk ma także cztery występy w seniorskiej reprezentacji. Zagrał między innymi w ćwierćfinale mistrzostw świata w 2026 roku przeciwko Francji. Wszedł wtedy na boisko około kwadransa przed końcem spotkania, które Maroko przegrało 0:2.