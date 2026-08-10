Liverpool dopina hitowy transfer. To już kwestia godzin

Liverpool finalizuje transfer Ronalda Araujo z Barcelony. Fabrizio Romano ujawnił, że kwestią godzin jest ogłoszenie przeprowadzki Urugwajczyka i prezentacja zawodnika na Anfield.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Ronald Araujo wylądował w Liverpoolu. Wkrótce ogłoszenie

Niespodziewany transfer Ronalda Araujo do Liverpoolu jest już praktycznie sfinalizowany. Urugwajski obrońca Barcelony wkrótce zostanie oficjalnie zaprezentowany jako letni nabytek The Reds. Zawodnik przeniesie się na Anfield na zasadzie rocznego wypożyczenia, a Liverpool zapewnił sobie również możliwość wykupu po zakończeniu sezonu.

Fabrizio Romano przekazał, że Liverpool oraz Barcelona wymieniły się kompletem niezbędnych dokumentów, a umowa została podpisana przez obie strony. Tym samym do oficjalnego potwierdzenia transferu pozostały już tylko ostatnie kwestie organizacyjne oraz prezentacja zawodnika.

🚨🇺🇾 Liverpool and Barcelona have exchanged all documents for Ronald Araujo deal.



Everything signed as Araujo will soon be unveiled as new #LFC defender.



Exclusive story, confirmed. pic.twitter.com/eZScvKTkKF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2026

Transfer Araujo jest sporą niespodzianką, ponieważ jeszcze niedawno niewiele wskazywało na jego odejście z Camp Nou. Jednak urugwajski defensor zdecydował się na zmianę otoczenia i najbliższy sezon spędzi w Premier League. Menedżer Andoni Iraola potrzebował doświadczonego środkowego obrońcy, a sytuację dodatkowo skomplikowały kontuzje. Joe Gomez zmaga się z urazem mięśniowym, Giovanni Leoni dochodzi do siebie po poważnej kontuzji więzadła krzyżowego w kolanie.

Araujo ma na swoim koncie ponad 200 występów w pierwszym zespole Barcelony, a także doświadczenie z reprezentacji narodowej. Jego największymi atutami są siła fizyczna, szybkość oraz agresywność w pojedynkach z rywalami. W umowie znalazła się opcja wykupu opiewająca na 55 milionów euro. Poprzedni sezon nie był dla Araujo szczególnie udany pod względem liczby występów. Urugwajczyk rozegrał łącznie 24 spotkań w La Liga.