Mourinho ujawnił prawdę. W 2013 roku miał przejąć innego giganta niż Chelsea

08:50, 10. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Netflix

Netflix wypuścił film dokumentalny o Jose Mourinho. Portugalczyk w jednej ze scen zdradził nieznane dotąd kulisy kariery. Okazuje się, że w 2013 roku zgodził się zastąpić Sir Alexa Fergusona w Man United. Finalnie jednak trafił do Chelsea.

Jose Mourinho
Obserwuj nas w
Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho miał zastąpić Sir Alexa Fergusona w Man United

Jose Mourinho to jeden z najlepszych trenerów w historii piłki nożnej. Można go lubić lub nienawidzić, ale nie można podważać jego dokonać. W trakcie kariery prowadził największe kluby na świecie jak Chelsea, Inter Mediolan, Real Madryt czy Manchester United.

Jest pierwszym, a zarazem jedynym trenerem w historii, który wygrał wszystkie trzy europejskie puchary. Na swoim koncie ma niezliczoną liczbę mistrzowskich tytułów, krajowych pucharów, a także triumf w Lidze Mistrzów m.in. z FC Porto.

Oglądaj mecze Ekstraklasy, Premier League i La Liga ZA DARMO. Odbierz dostęp na 3 miesiące do CANAL+ w promocji STS dla nowych klientów z kodem GOALPLUS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Netflix nakręcił film dokumentalny o Jose Mourinho, którego premiera w Polsce odbędzie się we wtorek (11 sierpnia). W jednej ze scen Portugalczyk ujawnił nieznane dotąd kulisy. W 2013 roku miał zastąpić Sir Alexa Fergusona w Manchesterze United.

W 2013 roku trafiłem do Chelsea, ale w tamtym okresie wydarzyło się coś, o czym nikt nie wie. Myślę, że mogę o tym powiedzieć, ponieważ prawda nikogo nie zrani. Uważam, że celem tego projektu, nad którym pracujemy, jest przedstawienie prawdy. Kiedy odszedłem z Realu Madryt, zgodziłem się zastąpić Sir Alexa Fergusona w Manchesterze United – ujawnił Jose Mourinho.

Oczywiście byłem bardzo zaszczycony. Manchester United ma niesamowitą renomę. Kiedy mówię, że Real Madryt jest największym klubem na świecie, muszę powiedzieć, że Manchester United jest bardzo, bardzo blisko – dodał.

Ostatecznie do tego nie doszło, ponieważ Mourinho trafił do Chelsea. W filmie dokumentalnym jednym z gości był Sir Alex Ferguson. Legendarny menedżer Czerwonych Diabłów zdradził, co usłyszał wtedy od popularnego The Special One. „Wczesnym wieczorem zadzwonił do mnie i płakał. Powiedział: „Alex, nie mogę tego zrobić. Dałem słowo Chelsea i nie zamierzam go złamać”. Rozumiałem powód, który mi podał, ale byłem rozczarowany”.

Mourinho trafił do Man United, ale trzy lata później

Los i tak połączył Jose Mourinho i Manchester United. Stało się to trzy lata pźźniej, a dokładnie w 2016 roku. Portugalczyk trafił na Old Trafford po trudnym dla klubu okresie i braku sukcesów. Za jego kadencji Czerwone Diabły zajęły 2. miejsce w Premier League, a także triumfowały w rozgrywkach Ligi Europy i Tarczy Wspólnoty. Prowadził drużynę w 144 meczach.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości