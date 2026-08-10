Mourinho ujawnił prawdę. W 2013 roku miał przejąć innego giganta niż Chelsea

Netflix wypuścił film dokumentalny o Jose Mourinho. Portugalczyk w jednej ze scen zdradził nieznane dotąd kulisy kariery. Okazuje się, że w 2013 roku zgodził się zastąpić Sir Alexa Fergusona w Man United. Finalnie jednak trafił do Chelsea.

Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho miał zastąpić Sir Alexa Fergusona w Man United

Jose Mourinho to jeden z najlepszych trenerów w historii piłki nożnej. Można go lubić lub nienawidzić, ale nie można podważać jego dokonać. W trakcie kariery prowadził największe kluby na świecie jak Chelsea, Inter Mediolan, Real Madryt czy Manchester United.

Jest pierwszym, a zarazem jedynym trenerem w historii, który wygrał wszystkie trzy europejskie puchary. Na swoim koncie ma niezliczoną liczbę mistrzowskich tytułów, krajowych pucharów, a także triumf w Lidze Mistrzów m.in. z FC Porto.

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Netflix nakręcił film dokumentalny o Jose Mourinho, którego premiera w Polsce odbędzie się we wtorek (11 sierpnia). W jednej ze scen Portugalczyk ujawnił nieznane dotąd kulisy. W 2013 roku miał zastąpić Sir Alexa Fergusona w Manchesterze United.

– W 2013 roku trafiłem do Chelsea, ale w tamtym okresie wydarzyło się coś, o czym nikt nie wie. Myślę, że mogę o tym powiedzieć, ponieważ prawda nikogo nie zrani. Uważam, że celem tego projektu, nad którym pracujemy, jest przedstawienie prawdy. Kiedy odszedłem z Realu Madryt, zgodziłem się zastąpić Sir Alexa Fergusona w Manchesterze United – ujawnił Jose Mourinho.

– Oczywiście byłem bardzo zaszczycony. Manchester United ma niesamowitą renomę. Kiedy mówię, że Real Madryt jest największym klubem na świecie, muszę powiedzieć, że Manchester United jest bardzo, bardzo blisko – dodał.

Ostatecznie do tego nie doszło, ponieważ Mourinho trafił do Chelsea. W filmie dokumentalnym jednym z gości był Sir Alex Ferguson. Legendarny menedżer Czerwonych Diabłów zdradził, co usłyszał wtedy od popularnego The Special One. „Wczesnym wieczorem zadzwonił do mnie i płakał. Powiedział: „Alex, nie mogę tego zrobić. Dałem słowo Chelsea i nie zamierzam go złamać”. Rozumiałem powód, który mi podał, ale byłem rozczarowany”.

Mourinho trafił do Man United, ale trzy lata później

Los i tak połączył Jose Mourinho i Manchester United. Stało się to trzy lata pźźniej, a dokładnie w 2016 roku. Portugalczyk trafił na Old Trafford po trudnym dla klubu okresie i braku sukcesów. Za jego kadencji Czerwone Diabły zajęły 2. miejsce w Premier League, a także triumfowały w rozgrywkach Ligi Europy i Tarczy Wspólnoty. Prowadził drużynę w 144 meczach.