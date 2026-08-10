Juventus zainteresowany bramkarzem Realu Madryt

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Lunin jedną z nowych opcji dla Juventusu

Juventus nie zamierza kończyć poszukiwań bramkarza po nieudanych próbach sprowadzenia Alissona Beckera oraz Emiliano Martineza. Klub z Turynu sprawdza kolejne możliwości, a jedną z nich jest Andrij Lunin. Bianconeri przeprowadzili już rozeznanie w sprawie ukraińskiego bramkarza Realu Madryt.

Na tym lista kandydatów się nie kończy. Juventus sondował również sytuację Anatolija Trubina z Benfiki. W kręgu zainteresowań pozostaje Guglielmo Vicario z Tottenhamu. Władze klubu chcą mieć przygotowane alternatywy, ponieważ realizacja głównego planu zależy także od innych zespołów.

Priorytetem pozostaje Zion Suzuki. Reprezentant Japonii z Parmy jest coraz bliżej Paris Saint Germain, które jest gotowe przeznaczyć na niego 35 milionów euro wraz z bonusami. Juventus liczy na możliwość wypożyczenia bramkarza na jeden sezon już po jego ewentualnym transferze do Paryża. Najpierw trzeba jednak sprawdzić, czy sam Suzuki byłby zainteresowany takim rozwiązaniem.

Poszukiwania nowego numeru jeden wiążą się również z przyszłością Michele Di Gregorio. Juventus szuka dla niego nowego klubu. Bramkarz został zaproponowany Olympique Marsylia, które ma sprzedać Geronimo Rulliego do Manchesteru City. Drugim wskazanym kierunkiem jest Valencia. Czasu do końca okienka transferowego jest coraz mniej, a sprawa zmiany bramkarza w ekipie Starej Damy wciąż pozostaje otwarta.