Arsenal wycenił swoją gwiazdę. Napoli gotowe do rozmów

Gabriel Jesus może tego lata zamienić Arsenal na Napoli. Według CaughtOffside włoski klub mocno interesuje się Brazylijczykiem, a Kanonierzy oczekują co najmniej 20 milionów euro.

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Napoli poważnie zainteresowane Jesusem

Gabriel Jesus znalazł się wysoko na liście życzeń Napoli do wzmocnienia ataku. Według źródeł CaughtOffside włoski klub aktywnie analizuje możliwość przeprowadzenia transferu. Rozmowy między klubami nie weszły jeszcze w zaawansowaną fazę. Arsenal jest jednak gotowy rozpatrywać propozycje rozpoczynające się od 20 milionów euro.

Sytuacja 29 letniego napastnika w Londynie znacząco się zmieniła. Po powrocie po poważnej kontuzji kolana rozegrał w poprzednim sezonie 27 spotkań. Tylko dziewięć razy znalazł się jednak w podstawowym składzie. Większa konkurencja w ofensywie może jeszcze bardziej ograniczyć jego szanse na regularną grę.

Sam Brazylijczyk ma traktować Napoli jako realny kierunek. Zależy mu na częstszych występach po okresie pełnienia głównie roli zawodnika rotacji. Włoski klub interesował się nim już w 2023 roku. Wtedy Jesus zdecydował się pozostać w Arsenalu. Obecnie jego sytuacja jest inna, ponieważ wszedł w ostatni rok kontraktu z Kanonierami.

Napoli musi teraz zdecydować, czy spełni finansowe oczekiwania londyńskiego klubu. Kwota 20 milionów euro jest punktem wyjścia do potencjalnych negocjacji. Włosi mogą próbować ją obniżyć ze względu na wygasającą umowę zawodnika. Według The Times Napoli ma podjąć próbę sprowadzenia napastnika.

Dla Arsenalu sprzedaż oznaczałaby rozstanie z doświadczonym graczem przed wygaśnięciem jego kontraktu. Jesus trafił do Londynu z Manchesteru City i wniósł do zespołu doświadczenie oraz wszechstronność. Teraz perspektywa regularniejszych występów może skłonić go do otwarcia nowego etapu kariery właśnie w Napoli.